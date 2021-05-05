Стало відомо, хто зіграє з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів

Челсі - Реал / Reuters

5 травня у півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів на лондонській арені Стемфорд Брідж Челсі приймав мадридський Реал.

Вже на 28 хвилині у ворота іспанського Реала забиває німецький легіонер атакувальної ланки "синіх" Тімо Вернер.

Взагалі головним героєм голу став француз Челсі Н'голо Канте. Красиво прийняв м'яч і в один дотик відіграв двох суперників, протягнув сферу, обіграв з партнером і віддав пас на Кая Хаверца.

Той в дотик перекидав м'яч над захисником Реала і воротарем Тібо Куртуа, але влучив у поперечину. М'яч повернувся парашутом в поле, а першим на добиванні був Тімо Вернер.

На 85 хвилині Канте забрав у суперника на чужій половині поля м'яч і віддав пас у штрафну на Хаверца, той трохи притримав м'яч, а потім прострілив уздовж лінії воріт, а там вже Мейсон Маунт випередив захисника і переправив м'яч у сітку.

Крім цього за перші 20 хвилин другого тайму гравці Челсі могли забивати ще тричі - свої шанси упустили Маунт, Хавертц і Канте.

За результатами двох матчів Челсі обіграв Реал з рахунком 3:1.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, який обіграв ПСЖ у півфіналі, зіграє Челсі.

Примітно, що 8 травня Манчестер Сіті і Челсі проведуть ще одну гру, перед тим як зустрітися у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня в Стамбулі.