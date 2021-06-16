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Супергол Ярмоленка претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2020: голосуємо

16 червня 2021, 15:47

Окрім українця на нагороду претендують Патрік Шик, Кріштіану Роналду і Стефан Лайнер.

Андрій Ярмоленко
Гармата Ярмоленка може стати найкращою на Євро-2020 / УАФ

УЄФА на своєму офіційному сайті назвав список футболістів, які претендують на звання автора найкращого гола за підсумками матчів 1-го туру групового етапу Євро-2020.

У четвірку претендентів потрапила і "гармата" півзахисника України Андрія Ярмоленка у ворота Нідерландів. Нагадаємо, на 75-й хвилині легіонер Вест Хема обвідним ударом в дев'ятку подарував нашій збірній надію на сприятливий результат, скоротивши рахунок у матчі.

Проголосувати за м'яч Андрія можна на офіційному сайті УЄФА за посиланням.

Також в номінацію потрапили голи Кріштіану Роналду, Штефана Лайнера і Патріка Шика, забиті у ворота Угорщини, Північної Македонії і Шотландії відповідно. Останній, до речі, сильно і точно пробив в дотик практично з центру поля, перекинувши голкіпера, що вийшов далеко з воріт.

Календар матчів збірної України на Євро-2020

Наступний матч збірна України проведе 17 червня зі збірною Північної Македонії. Матч пройде в Бухаресті і почнеться о 16.00 за Києвом. Завершальною зустріччю групи C для команди Андрія Шевченка стане гра зі збірною Австрії 21 червня.

В 1/8 фіналу Євро-2020 виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.

Евро-2020
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