Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020.
Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.
Світоліна в матчі за третє місце Олімпійських ігор-2020 переграла Олену Рибакіну з Казахстану 1:6, 7:6, 6:4. При цьому українська спортсменка віддала перший сет і поступалася в третьому 0:3, йдеться в повідомленні Міжнародної федерації тенісу в Twitter.
Зазначимо, Рибакіна з Казахстану займає 20-ту позицію в рейтингу WTA, Світоліна - шоста.
Медалі України на Олімпіаді-2020
- Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.
- Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.
- Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара стрілків Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
- Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.
Автор: Анна Багрій