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Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі

31 липня 2021, 14:48
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Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2020/ Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.

Світоліна в матчі за третє місце Олімпійських ігор-2020 переграла Олену Рибакіну з Казахстану 1:6, 7:6, 6:4. При цьому українська спортсменка віддала перший сет і поступалася в третьому 0:3, йдеться в повідомленні Міжнародної федерації тенісу в Twitter.

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Зазначимо, Рибакіна з Казахстану займає 20-ту позицію в рейтингу WTA, Світоліна - шоста.

  • Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна Фото Reuters
  • Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна Фото Reuters
  • Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна Фото Reuters
  • Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна Фото Reuters
  • Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна Фото Reuters
  • Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна Фото Reuters

Медалі України на Олімпіаді-2020

  • Українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.
  • Український спортсмен Ігор Рейзлін у поєдинку за третє місце на Олімпіаді в Токіо в чоловічому фехтуванні здобув перемогу над італійцем Андреа Сантареллі. Це друга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо.
  • Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020. Пара стрілків Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів.
  • Український плавець Михайло Романчук завоював четверту медаль для України на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмен виборов "бронзу" у плаванні на 800 метрів вільним стилем серед чоловіків.
Олімпіада-2020 Еліна Світоліна Олімпійські ігри 2020 новини України новини спорту
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