Світоліна виборола першу для України олімпійську медаль у тенісі

Еліна Світоліна завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2020/ Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо. Це п'ята медаль у скарбничці України і перша - в історії українського тенісу.

Світоліна в матчі за третє місце Олімпійських ігор-2020 переграла Олену Рибакіну з Казахстану 1:6, 7:6, 6:4. При цьому українська спортсменка віддала перший сет і поступалася в третьому 0:3, йдеться в повідомленні Міжнародної федерації тенісу в Twitter.

Зазначимо, Рибакіна з Казахстану займає 20-ту позицію в рейтингу WTA, Світоліна - шоста.

Медалі України на Олімпіаді-2020