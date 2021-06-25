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"Зіграємо у звільненому Криму": в Україні їдко відповіли на пропозицію РФ про матч збірних

25 червня 2021, 17:38

У Держдумі РФ хочуть організувати товариський матч збірних України та Росії.

Збірна України прорвалася в плей-офф Євро-2020
Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 / УНІАН

Член Комітету Державної Думи Росії з фізичної культури, спорту, туризму та у справах молоді Дмитро Свищев запропонував організувати товариський матч між збірними України і РФ.

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна — треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна в не найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть в більшості своїй виступати в Прем'єр-Лізі. У такому випадку національний кістяк складатиметься з кращих російських гравців", - цитує російського депутата Чемпіонат.

На його думку, матч Україна-Росія буде цікавим і його необхідно організувати найближчим часом.

Матч зі збірною України: в РФ побоюються провокацій

У свою чергу почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков, вважає, що не варто посилювати і так напружену обстановку між державами.

"До цієї ідеї ставлюся вкрай негативно. Крім найлютішого роздратування такий матч у людей більше нічого не викличе з урахуванням ситуації і ставлення до нас України. Якщо наші хлопці більш-менш лояльно сприймуть, то від них можна очікувати чого завгодно, ми ж бачили, як до початку Євро чого вони тільки не наговорили. Та й для чого, яка мета? Виявити, хто сильніший? Що може показати товариський матч? Повна нісенітниця. Ніякі відносини він не зміцнить, тільки піділлє масла у вогонь. Я категорично проти цієї ідеї. Досі підтримую вимогу УЄФА розводити наші команди по різних кошиках. Навіщо створювати додаткові проблеми, якщо їх можна уникнути?" - сказав Колосков.

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З його думкою погодився відомий тренер Валерій Непомнящий. Він припустив, що навіть якщо гравці і вболівальники захочуть провести таку зустріч на футбольному полі, то політики точно виступлять проти.

"Я дуже сильно сумніваюся, що це можливо реалізувати. На жаль, все залежить не від спортсменів, а від політиків. Звичайно, є неадекватні люди, які можуть негативно відреагувати, але в цілому, думаю, люди були б не проти, щоб наші збірні зустрілися", — зазначив Непомнящий.

Де пропонують провести матч Україна - Росія

У захопленому Росією Криму вже висловили готовність прийняти збірні двох країн.

"Всі люди різні, вболівальники теж різні. Я знаю, що є росіяни, які підтримують збірну України, точно так само і українці. Спорт завжди зближує, це однозначно", - сказав президент підконтрольного РФ "кримського футбольного союзу" Юрій Ветоха.

Матч Україна - РФ: що кажуть у Мережі

В українському сегменті Інтернету вже прокоментували пропозицію про матч збірних України і РФ:

"На Росії все ніяк не заспокояться";

"А якщо в Москві захочуть помірятися чия армія сильніша? Ну типу А давайте на море 1 на 1, а потім в небі 1 на 1, а там можна і в футбол перевірити. Яка різниця, що і хто хоче в Росії?";

"Не треба було ганебно вилітати з Євро 2020 тоді може бути і помірялися силою на футбольному полі. А так про що з лузерами говорити? Чекайте своєї черги. Коли час прийде - обов'язково наваляємо вам...";

"Тренуйтеся на кішках";

"У звільненому українському Криму я за".

Нагадаємо, збірна України потрапила до групи С.перший матч української команди відбувся 17 червня – збірна програла нідерландцям з рахунком 2:3. Пізніше наша команда обіграла Північну Македонію (2:1) і поступилася австрійцям (0: 1).

Українська збірна за додатковими показниками отримала перевагу і вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020 з третього місця в групі.

Збірна Росії на Євро - 2020 виступала в групі в.російська команда програла бельгійцям (0:3), поступилася команді Данії (1:4), з мінімальним рахунком перемогла збірну Фінляндії (1:0), посіла третє місце в групі і вилетіла.

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