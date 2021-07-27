Третя медаль України на Олімпіаді-2020: пара стрілків Омельчук-Костевич завоювали бронзу

Олена Костевич та Олег Омельчук виграли "бронзу" в Токіо-2020/ twitter.com/OlympicUA

Українські спортсмени заробили третю медаль на літніх Олімпійських іграх-2020, які проходять в Токіо.

Пара стрілків Олена Костевич та Олег Омельчук отримали бронзу зі стрільби з пневматичного пістолета з 10-ти метрів, повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК) у Twitter.

У боротьбі за бронзову медаль українці виграли у пари сербів Мікеч-Арунович з рахунком 16:12.

"Скарбничка нашої збірної поповнилася третьою нагородою Токіо-2020. Бронзу в змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) отримують Олена Костевич і Олег Омельчук, перемагаючи в малому фіналі сербів Зорану Арунович і Даміра Мікеца", - йдеться ув повідомленні.

Як повідомляв Главред, українська спортсменка Дар'я Білодід виборола першу медаль для нашої збірної на літніх Олімпійських іграх. Українка завоювала "бронзу" у змаганнях з дзюдо.

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Українець Павло Коростильов показав хороший результат з кульової стрільби з пістолета на 10 метрів серед чоловіків, але вибув зі змагань за крок від медалі. Він опинився на четвертому місці в загальному заліку.