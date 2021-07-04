Тисячі фанатів збірної заспівали Гімн України – емоційне відео з фан-зони

Підтримка фанів для збірної України / facebook.com/andriy.pavelko

У суботу ввечері, 3 липня, десятки тисяч уболівальників зібралися на Спортивній площі в центрі Києві, аби підтримати національну збірну в першому для неї в історії чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Попри прикру, але справедливу поразку (4:0), українці в усьому світі з першої і до останньої хвилини заряджали своїх героїв бадьорістю та енергією. Зокрема – емоційним виконанням національного гімну.

Шалена підтримка збірної України

Фан-зона № 1 розташовувалася на Спортивній площі в Києві. Тут встановили один з найбільших світлодіодних екранів Європи, розміром близько 4000 квадратних метрів. Вболівальники приходили заздалегідь, до старту матчу, щоб подивитися трансляцію матчу Чехія – Данія, а також зайняти найвигідніші місця.

Згідно з підрахунками, тут зібралося близько 13 тисяч осіб, які емоційно виконали гімн України перед стартовим свистком арбітра.

Як пройшов матч Україна – Англія