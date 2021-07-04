Тисячі фанатів збірної заспівали Гімн України – емоційне відео з фан-зони

Попри прикру поразку збірної України в матчі проти Англії, мільйонна армія футбольних уболівальників захоплюється нашою збірною.
У суботу ввечері, 3 липня, десятки тисяч уболівальників зібралися на Спортивній площі в центрі Києві, аби підтримати національну збірну в першому для неї в історії чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Попри прикру, але справедливу поразку (4:0), українці в усьому світі з першої і до останньої хвилини заряджали своїх героїв бадьорістю та енергією. Зокрема – емоційним виконанням національного гімну.
Шалена підтримка збірної України
Фан-зона № 1 розташовувалася на Спортивній площі в Києві. Тут встановили один з найбільших світлодіодних екранів Європи, розміром близько 4000 квадратних метрів. Вболівальники приходили заздалегідь, до старту матчу, щоб подивитися трансляцію матчу Чехія – Данія, а також зайняти найвигідніші місця.
Згідно з підрахунками, тут зібралося близько 13 тисяч осіб, які емоційно виконали гімн України перед стартовим свистком арбітра.
Як пройшов матч Україна – Англія
- Збірна України програла англійцям і вилетіла з Євро-2020. Супернику вдалося забити 4 м'ячі в наші ворота. Голами відзначилися Магуайр, Хендерсон, а Кейн оформив дубль.
- Найкращим футболістом України в матчі з Англією став Євген Макаренко. Вийшовши на поле на 64 хвилині, він віддав 19 точних передач з 20 (95%).
- Головний тренер української Андрій Шевченко пояснив, що Україні ще рано замахуватися брати такі гори, як збірна Англії. "Гора виявилася неприступною", – підсумував наставник збірної.
- Українцям вдалося опинитися у вісімці найкращих команд Європи – вперше в історії. Про це заявив, зокрема, президент Володимир Зеленський.