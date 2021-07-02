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"У них в командах всі російськомовні": батько Довбика про претензії після матчу Євро-2020

2 липня 2021, 10:55

Довбик-старший розповів, що зараз навколо його сина багато позитивної уваги. Однак, за словами чоловіка, часто доводиться вислуховувати критику.

Артем Довбик
Артем Довбик / Getty Images

Слідом за історичним проходом в 1/4 фіналу Євро-2020 збірну України розкритикували за російську мову. Зокрема, письменниця Лариса Ніцой накинулася на автора вирішального голу в грі зі Швецією Артема Довбика через його спілкування російською мовою на пресконференції.

Сам Довбик тему вибору мови для виступів поки не коментував, але наступного дня після гри герой національної команди виклав фотографію з матчу, під якою подякував українців за підтримку на Євро-2020.

Цю ситуацію в інтерв'ю ВВС прокоментував гордий батько спортсмена – Олександр Довбик. Чоловік зазначив, що його син чудово знає українську мову і вдома розмовляє українською. "Просто у них в командах всі російськомовні, ось і він так звик. Але коли до нас приїжджає, то розмовляє так само як ми", – сказав Довбик-старший.

Також в ході інтерв'ю мова зайшла щодо можливого переходу футболіста з ФК "Дніпро-1" в інший український або закордонний клуб. Батько розповів, що таких пропозицій його син поки не отримував, але підкреслив, що "в російський чемпіонат Артем точно не переїде".

Мовний скандал у збірній Україні – про що раніше повідомляв Главред:

  • Збірна України в ніч на 30 червня в шотландському місті Глазго на стадіоні Хемпден Парк завдяки голу Артема Довбика перемогла команду Швеції і вперше в історії потрапила в 1/4 фіналу Євро-2020. Довбик в додатковий час другого екстратайму відправив м'яч у ворота шведів і зробив рахунок 2:1.
  • Футболіст після матчу прокоментував перемогу російською мовою і нарвався на критику Лариси Ніцой. Письменниця назвала Довбика "марсіанином" і "московітом".
  • Літератор також попросила тих, хто підтримував футболіста, по-дружньому сказати йому, що герої України говорять українською.
  • Ніцой розповіла, що до неї нібито дзвонив герой матчу нападник Артем Довбик, якого вона критикувала за використання російської мови.
  • Але пізніше з'ясувалося, що вона стала жертвою телефонного розіграшу.
Артем Довбик
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