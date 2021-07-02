"У них в командах всі російськомовні": батько Довбика про претензії після матчу Євро-2020

Артем Довбик / Getty Images

Слідом за історичним проходом в 1/4 фіналу Євро-2020 збірну України розкритикували за російську мову. Зокрема, письменниця Лариса Ніцой накинулася на автора вирішального голу в грі зі Швецією Артема Довбика через його спілкування російською мовою на пресконференції.

Сам Довбик тему вибору мови для виступів поки не коментував, але наступного дня після гри герой національної команди виклав фотографію з матчу, під якою подякував українців за підтримку на Євро-2020.

Цю ситуацію в інтерв'ю ВВС прокоментував гордий батько спортсмена – Олександр Довбик. Чоловік зазначив, що його син чудово знає українську мову і вдома розмовляє українською. "Просто у них в командах всі російськомовні, ось і він так звик. Але коли до нас приїжджає, то розмовляє так само як ми", – сказав Довбик-старший.

Також в ході інтерв'ю мова зайшла щодо можливого переходу футболіста з ФК "Дніпро-1" в інший український або закордонний клуб. Батько розповів, що таких пропозицій його син поки не отримував, але підкреслив, що "в російський чемпіонат Артем точно не переїде".

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