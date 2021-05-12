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УЄФА знайшла нове місце для фіналу Ліги Чемпіонів - The New York Times

12 травня 2021, 21:03

Джерела журналістів не підтвердили попередню інформацію про те, що фінал Ліги Чемпіонів буде перенесений і пройде в Лондоні на стадіоні Уемблі.

Ліга Чемпіонів
Кубки Ліги Чемпіонів / Reuters

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант перенесення фіналу Ліги Чемпіонів сезону-2020/2021 (в якому зійдуться Манчестер Сіті і Челсі) з Олімпійського стадіону імені Ататюрка в Стамбулі. Про це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times.

Місцем проведення вирішального матчу може стати португальський Порту і стадіон однойменного клубу. Джерела журналістів не підтвердили інформацію про те, що фінал буде перенесений до Лондона на стадіон Уемблі.

До слова, влада Туреччини 3 травня скасувала вимогу для прибувають в республіку з 16 держав, включаючи Великобританію, мандрівників надавати ПЛР-тест з негативним результатом це рішення набуває чинності з 15 травня. Але проблема в тому, що офіційно Туреччина потрапила в список червоної коронавірусної зони і всім прибулим звідти до Великобританії необхідно провести десять діб карантину в готелі за свій рахунок.

читайте такожЛігу чемпіонів і Лігу Європи заморозили через Суперліги-журналіст

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/2021 року були тимчасово припинені через створення нового турніру ‒ європейської Суперліги. Згодом вони поновилися.
  • У фінал ЛЧ пройшли Челсі і Манчестер Сіті. У фінал ЛЄ зіграють Вільяреал і Манчестер Юнайтед.
  • У свою чергу УЄФА готовий застосувати суворі покарання до клубів, які вступили в елітний турнір - Суперлігу.
  • Повідомляється, що 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 мільярда євро.
Ліга чемпіонів Челси Манчестер Сіті
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