УЄФА знайшла нове місце для фіналу Ліги Чемпіонів - The New York Times

Кубки Ліги Чемпіонів / Reuters

Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант перенесення фіналу Ліги Чемпіонів сезону-2020/2021 (в якому зійдуться Манчестер Сіті і Челсі) з Олімпійського стадіону імені Ататюрка в Стамбулі. Про це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times.

Місцем проведення вирішального матчу може стати португальський Порту і стадіон однойменного клубу. Джерела журналістів не підтвердили інформацію про те, що фінал буде перенесений до Лондона на стадіон Уемблі.

До слова, влада Туреччини 3 травня скасувала вимогу для прибувають в республіку з 16 держав, включаючи Великобританію, мандрівників надавати ПЛР-тест з негативним результатом це рішення набуває чинності з 15 травня. Але проблема в тому, що офіційно Туреччина потрапила в список червоної коронавірусної зони і всім прибулим звідти до Великобританії необхідно провести десять діб карантину в готелі за свій рахунок.

читайте такожЛігу чемпіонів і Лігу Європи заморозили через Суперліги-журналіст

Нагадаємо, раніше повідомлялося: