УЄФА знайшла нове місце для фіналу Ліги Чемпіонів - The New York Times

Джерела журналістів не підтвердили попередню інформацію про те, що фінал Ліги Чемпіонів буде перенесений і пройде в Лондоні на стадіоні Уемблі.
Керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає варіант перенесення фіналу Ліги Чемпіонів сезону-2020/2021 (в якому зійдуться Манчестер Сіті і Челсі) з Олімпійського стадіону імені Ататюрка в Стамбулі. Про це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times.
Місцем проведення вирішального матчу може стати португальський Порту і стадіон однойменного клубу. Джерела журналістів не підтвердили інформацію про те, що фінал буде перенесений до Лондона на стадіон Уемблі.
До слова, влада Туреччини 3 травня скасувала вимогу для прибувають в республіку з 16 держав, включаючи Великобританію, мандрівників надавати ПЛР-тест з негативним результатом це рішення набуває чинності з 15 травня. Але проблема в тому, що офіційно Туреччина потрапила в список червоної коронавірусної зони і всім прибулим звідти до Великобританії необхідно провести десять діб карантину в готелі за свій рахунок.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону 2020/2021 року були тимчасово припинені через створення нового турніру ‒ європейської Суперліги. Згодом вони поновилися.
- У фінал ЛЧ пройшли Челсі і Манчестер Сіті. У фінал ЛЄ зіграють Вільяреал і Манчестер Юнайтед.
- У свою чергу УЄФА готовий застосувати суворі покарання до клубів, які вступили в елітний турнір - Суперлігу.
- Повідомляється, що 12 клубів-засновників європейської Суперліги отримають 3,5 мільярда євро.