Забракували гасло "Героям слава": УЄФА зобов'язав збірну України змінити форму на Євро-2020

Форма збірної України на Євро-2020 має бути змінена, так вирішили в УЄФА / facebook.com/andriy.pavelko

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не схвалив у цілому форму збірної України на чемпіонаті Європи з футболу 2020.

Нова форма збірної України на Євро-2020 має бути змінена – необхідно прибрати політичні гасла, пише ТАСС з посиланням на пресслужбу Союзу.

В Українській асоціації футболу підтвердили, що УЄФА зобов'язав прибрати з футболок нашої збірної одне гасло, пише tribuna.com.

За його даними, з форми потрібно прибрати фразу "Героям слава", оскільки у поєднанні з іншим гаслом – "Слава Україні" – вона має явний політичний сенс.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо, що збірна України на Євро-2020 гратиме у формі з гаслами "Слава Україні!" – "Героям слава!". На форму також нанесена карта держави, на якій видно, що захоплений Росією Крим – український.

Пізніше з'явилася інформація, що УЄФА схвалив нову форму збірної нашої країни.

Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА на форму української команди. У російській організації стверджували, що на формі є політичні мотиви. У РФС підкреслили, що регламентом УЄФА на формі заборонені політичні висловлювання.

Євро-2020 пройде з 11 червня і до 11 липня. У 2021-му відбудеться Євро-2020, оскільки минулого року чемпіонат не пройшов через спалах коронавірусу COVID-19.

Збірна України зіграє перший матч 13 червня. Команда в Амстердамі зустрінеться зі збірною Нідерландів. Матч пройде на Йохан Кройф Арені, його початок заплановано о 22:00 за київським часом.