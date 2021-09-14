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Погроза зміни громадянства: гімнаст Верняєв дав задню і зрікся "ультиматуму"

14 вересня 2021, 10:49

Олег Верняєв стверджує, що його слова з резонансного інтерв'ю перевернули з "ніг на голову".

Олег Верняєв
Олег Верняєв / Reuters

Український гімнаст, чемпіон Олімпіади Олег Верняєв прокоментував скандал, який розгорівся після його неоднозначного інтерв'ю, в якому він не виключив варіант зміни громадянства.

У своєму Facebook спортсмен пише про те, що його слова спотворили ЗМІ, при цьому він спростував припущення про те, що хоче "шантажувати когось" зміною громадянства.

"Я народився в Україні, в моєму рідному місті Донецьк – і на Олімпійських Іграх в Ріо в 2016 році я піднімав прапор своєї країни. Я не збираюся шантажувати когось своїм переходом в іншу державу і навіть не думав про це, тим більше, з моєю ситуацією з відстороненням", - пише олімпійський чемпіон.

У той же час він стверджує, що його слова з резонансного інтерв'ю перевернули з "ніг на голову" для гучних заголовків.

"Я висвітлював події, які відбуваються всередині нашої збірної, а мої слова перекрутили і виставили з ганебного боку", - пише спортсмен.

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Він висловив надію, що ситуація з його дискваліфікацією вирішиться і він зможе повернутися в тренувальний зал.

"І пліч-о-пліч з нашим тренерським штабом і молодими, перспективним хлопцями в збірній – підготуватися до Олімпійських ігор в Парижі до 2024 року, повернувши ті традиції в спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не поверталися з Олімпійських ігор без медалей", - додав Верняєв.

Скандал із погрозою зміни громадянства:

Раніше Верняєв заявив про те, що може змінити громадянство заради кращих умов підготовки до змагань.

Як підкреслив він в інтерв'ю, у збірній України триває конфлікт.

"Якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні , і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - заявив знаменитий спортсмен.

У той же час він каже, що ще не думав про те, в якій країні може продовжити кар'єру.

viber
Олег Верняєв новини України новини спорту
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