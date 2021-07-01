Україна – Англія: травмований Артем Бєсєдін може повернутися до збірної

Артем Бесєдін / УНІАН

Форвард збірної України Артем Бесєдін, який отримав пошкодження ноги в матчі Євро-2020 проти Швеції, повернувся до Києва, де було визначено, що відновлення футболіста складе близько шести місяців.

Президент УАФ Андрій Павелко нагадав про бійцівські якості і підтвердив, що футболісту "Динамо" хочуть організувати поїздку в Рим на матч чвертьфіналу Україна – Англія, щоб Артем був поруч з командою.

"Вночі після матчу були в дорозі, вранці повернулися разом з Артемом до Києва. Артем заїхав додому, переодягнувся і в супроводі лікарів УАФ відразу поїхав на обстеження. Він боєць, і сказав, що, навіть якби ще раз все повернути – він не прибрав би ногу і все одно йшов би до кінця заради перемоги нашої збірної. В цьому і проявляються його справжні людські і бійцівські якості".

"Сподіваємося, що операція не знадобиться, все буде добре, і якщо лікарі дозволять, організуємо йому і дружині поїздку на гру збірної України з Англією, щоб він був поруч з командою", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

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Нагадаємо, Артем вийшов на заміну в матчі зі Швецією (2:1) на початку першого овертайму і вже через 10 хвилин покинув поле через травму коліна, лікарі прогнозують Беседіну пів року на відновлення.

Варто зауважити, що згідно з правилами УЄФА, "Динамо" отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру, вибуває на термін більше ніж 28 днів. Сума виплати залежатиме від того, скільки Артем перебуватиме поза грою – "день відновлення" гравця коштує близько 20 тисяч євро.

Поєдинок Євро-2020 Україна – Англія відбудеться в Римі (Італія) 3 липня на стадіоні Олімпіко. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.