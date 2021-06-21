Україна - Австрія 0:1, збірна Шевченка програла третій матч на Євро-2020

Епізод матчу Україна - Австрія / Reuters

У понеділок, 21 червня, збірна України провела останній матч у рамках групового турніру Євро-2020.

Підопічні Андрія Шевченка програли з рахунком 0:1 в Бухаресті команді Франко Фода.

У першому таймі матчу рахунок відкрили австрійці. На 21-й хвилині гол у ворота Бущана забив Баумгартнер. Після подачі кутового він виявився спритнішим за всіх у штрафній збірній України, перегравши Забарного в мікродуелі.

До кінця першого тайму обидві команди мали можливості відзначитися, проте на перерву гравці пішли за мінімальної переваги збірної Австрії.

У другому таймі українська футбольна дружина активізувалася і намагалася створювати більше напруги біля воріт суперника, проте матч закінчився мінімальною поразкою команди Шевченка.

У підсумку збірна України пропустила Австрію на друге місце і для виходу в плей-офф залишилися примарні надії.

Україна – Австрія 0:1

Гол: Баумгартнер (21)

Україна: Бущан, Миколенко (Бесєдін, 85), Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Шапаренко (Марлос, 68), Малиновський (Циганков, 46), Яремчук, Ярмоленко.

Австрія: Бахманн, Алаба, Хінтереггер, Драгович, Лайнер, Гриллич, Лаймер (Ильсанкер, 72), К. Шлагер, Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 33), Арнаутович (Калайджич, 90).

Що потрібно збірній України для виходу в плей-офф

У групі С Нідерланди посіли перше місце (9 очок), обігравши Північну Македонію 3:0, Австрія – друга (6 балів), Україна посіла 3-е місце (3 пункти).

У плей-офф виходять переможці груп, другі місця, а також 4 з 6 команд, які займуть 3-ю позицію.

У рейтингу третіх місць в України-3 очки і різниця м'ячів 4-5. Таким чином, треба, щоб хоча б у двох групах збірні на 3-й позиції мали показники гірші, ніж у команди Шевченка.

Якщо Україна все-таки пройде з 3-го місця в 1/8 фіналу, то її суперником буде переможець групи E або F.

Нагадаємо, українська збірна у своєму першому матчі групи C на чемпіонаті Європи з футболу-2020 поступилася (2:3) збірній Нідерландів.

У другому матчі групового турніру збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1.