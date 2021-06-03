Україна красиво обіграла Північну Ірландію перед Євро-2020

Збірна України виграла товариський матч у Північної Ірландії.

Команда Андрія Шевченка домінувала в грі і створила масу моментів біля воріт гостей.

Один з перших завершився голом - Олександр Зубков, опинившись зовсім один біля воріт, замкнув головою навіс Олександра Караваєва на 10-й хвилині.

Збірна України могла забивати ще не один раз, але раз по раз підводила точність, реалізація або захист Північної Ірландії рятувала свої ворота.

На першій доданій хвилині до матчу Артем Бесєдін забив гол, але його скасували через офсайд у форварда Динамо.

У гостей за матч був тільки один небезпечний момент. З ударом Кейрона Брауна на 37-й хвилині блискучим сейвом впорався Георгій Бущан.

У підсумку 1:0 і беззастережна перемога України.

Перед Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе ще один спаринг:

Гра Україна-Кіпр пройде 7 червня в Харкові (19:00).

На Євро-2020 українці зустрінуться з:

Нідерландами (13 червня),

Північною Македонією (17 червня),

Австрією (21 червня).

В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири кращі треті команди з шести.