Україна програла в неймовірному матчі Нідерландам на Євро-2020

Збірна України розпочала перший матч на Євро-2020 активно, але відразу ж ледь не пропустила.

Затяжна атака команда Андрія Шевченка завершилася неточною передачею Олександра Зінченка. У підсумку голландці втекли в контратаку, Мемфіс Депай бив з вигідної позиції, але Георгій Бущан врятував ворота. І це був його перший сейв з довгої серії. Тому що оборона українців регулярно випробовувала його на міцність.

Спершу Вейналдум отримав м'яч у центрі штрафного майданчика суперника і сам міг бити по воротах, але замість цього він видав шикарний пас на Дензела Думфріса, той опинився віч-на-віч з українським воротарем, але переграти Бущана в ближньому бою не зумів.

Потім Депай отримав м'яч на лінії штрафного майданчика і блискучою передачею вивів Вута Вегхорста сам на сам з воротарем суперника, але Бущан врятував свою команду, буквально знявши м'яч з ноги форварда "помаранчевих".

Потім невгамовний Депай видав ефектний "черпачок" в штрафну площу суперника, там український захисник головою невдало вибив м'яч прямо на Вейналдум. Голландський капітан в один дотик сильно шарахнув по воротах-але і тут Бущан дивом врятував свою команду!

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Другий тайм розпочався, можна сказати, з похоронного маршу для українців.

На 52-й хвилині Нідерланди розіграли комбінацію зі своєї половини поля, потім послідувала передача на правий фланг. Там повз м'яч промахнувся Миколенко. Вискочив Дензел Дюмфріс, прострілив у штрафну. Бущан, граючи на випередження, вибив м'яч, але прямо на Вейналдума. І той був точний - 1:0.

Френкі Де Йонг з центральної зони зіграв направо. Там Думфріс увірвався в штрафну, продавив Миколенко, а потім м'яч рикошетом виявився у Вегхорста. І той зробив рахунок - 2:0.

Українці, на їхню честь, знайшли сили відігратися. На 75-й хвилині Ярмоленко з правого флангу змістився в центральну зону, обігрався з Яремчуком і шикарно вдарив у дальню " дев'ятку" - 2:1.

А на 79-й хвилині зі штрафного чудово подав Малиновський, а Яремчук уникнув офсайду і головою з близької відстані вбив м'яч у сітку - 2:2.

На 85-й хвилині Вейндал з лівого флангу зіграв трохи назад на Натана Аке. Той навісив на дальню штангу. Звідти м'яч головою в ближній кут вколотив Думфріс - 3:2.