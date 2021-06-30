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Україна "розбила серця шведів": що пишуть скандинавські ЗМІ про трилер в Глазго

30 червня 2021, 11:36
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Швеція "згоріла в плей-офф", підкреслюють журналісти.

/ Фото Reuters

Після перемоги збірної України над командою Швеції в 1/8 Чемпіонату Європи з рахунком 2:1 скандинавська преса проаналізувала битву за чвертьфінал Євро-2020.

"Швеція вибуває з чемпіонату Європи після драматичного овертайму", - йдеться в заголовку на сайті шведського видання Dagens Nyheter. У матеріалі підкреслюється, що у "Тре крунур" було безліч моментів для того, щоб виграти в матчі проти України. "Швеція програла на останніх хвилинах, хоча і не заслужила такої поразки", - впевнені шведські журналісти.

На сайті Göteborgs-Posten після драматичної гри в Глазго підкреслюється, що удача посміхнулася українцям, які вичавили максимум зі своїх моментів. У матеріалі наголошується, що шведи виглядали краще за українців, проте не використали свої шанси. "Швеція намагалася створювати моменти і виглядала краще. Україна грала від оборони і чекала шанс вийти в контратаку. Їх план спрацював", - пише шведська преса.

Журналіст Expressen вказують на те, що Швеція в 1/8 проти збірної України могла зіграти набагато краще і забити більше голів. Автори матеріалу впевнені, що Україні просто пощастило, а вина шведів в тому, що вони не використовували свої моменти. Кінцівку матчу журналісти описали так: "Залишалося протриматися близько 10 хвилин. Не так і багато, вірно? Але на останніх секундах Артем Довбик забиває переможний гол, а серця шведів розбиваються на тисячі шматків". "Згоріли в плей-офф", резюмують журналісти.

У свою чергу ресурс Afton Bladet матч 1/8 фіналу між Україною та Швецією порівнюють з грандіозним трилером. При цьому журналісти вважають, що матч швидше нагадував позиційну війну, ніж повноцінне бій, а його кінцівка пройшла практично без моментів. "Все вказувало на те, що ми побачимо ще одну серію пенальті на Євро-2020, але з цим не був згоден Артем Довбик. Вийшовши на заміну, він хотів проявити себе і діяв досить жорстко. Захисники "проспали" момент з передачею Зінченка, тому Довбику потрібно було просто потрапити у ворота. Що він і зробив", - пише видання.

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Нагадаємо, напередодні збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна-Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.

збірна України Швеция Евро-2020 новини футболу новини спорту
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