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Україна втратила перемогу в матчі проти Фінляндії

28 березня 2021, 23:40

Збірна України за недоброю вже традицією на останніх хвилинах пропустила гол і втратила два очки в матчі проти збірної Фінляндії у відборі на ЧС.

  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters
  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters
  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters
  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters
  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters
  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters
  • Відбір на ЧМ-2022
    Відбір на ЧМ-2022 Reuters

Після того, як збірна України тушкою-опудалом відстояла нічию з рахунком 1:1 у гостях проти чемпіонів світу, французів, їй чекав домашній матч відбіркового циклу на мундіаль-2022 проти міцної збірної Фінляндії.

І перший небезпечний момент створили саме гості. Головна їхня сьогоднішня зірка, форвард англійського Норвіча Теему Пуккі добре підхопив відскік від проходу човна, вдарив, але влучив у спину Миколенка. М'яч полетів на кутовий.

Україна відповіла так - Малиновський з лівого флангу штрафний подав у центр, Зубков бив головою відразу, але м'яч зрадницьки полетів убік від лівої штанги.

Ця ж зв'язка зіграла ще раз, коли Малиновський розкрутився перед чужим штрафним відпасував на Яремчука в лівому фланзі. Удар - але його блокував захисник. Після чого Зубков справа добивав - але послав м'яч над поперечиною.

У другому таймі Матвієнко врятував Україну від гола - його партнери проспали випад Пуккі в контратаці, після чого той швидко відпасував на Лода. Але Матвієнко в красивому підкаті перервав його удар.

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А потім Україна відкрила рахунок. Україно-бразилець Жуніор Мораес, який вийшов на заміну замість Яремчука, забив свій перший гол у складі збірної. Караваєв продерся по правому флангу і кинджально прострілив. Мораес відірвався від захисників й фехтувальним випадом ногою відправив м'яч у ворота - 1:0.

Фіни понеслися відіграватися і, на жаль, досягли успіху.

Під саму завісу матчу, Миколенко І Забарний подарували фінам стовідсотковий момент. Після чого першому нічого не залишалося, як зрубувати Пуккі в штрафному майданчику. Червона картка і пенальті. Сам же потерпілий його відмінно і виконав - 1:1.

Цілих п'ять доданих до другого тайму арбітром хвилин ситуацію не змінили. Україна втрачає перемогу і втрачає очки в матчі з Фінляндією

збірна України чемпіонат світу з футболу Збірна Фінляндії
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