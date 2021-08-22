Україна встановила рекорд за кількістю медалей із боксу серед юніорів

Збірна нашої країни завоювала 23 медалі

Збірна нашої країни завоювала 23 медалі й таким чином посіла друге місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків і дівчат, повідомляє ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ УКРАЇНИ.

Загалом збірна отримала:

сім золотих,

дев'ять срібних

сім бронзових медалей.

У фінальних боях взяли участь 16 українських боксерів.

Відкриттям змагань стала спортсменка з Дніпра Анастасія Таран, яка виступала у ваговій категорії до 60 кілограмів. У фінальному бою вона нокаутувала суперницю з Польщі і врешті-решт була визнана кращою боксеркою змагань.

Крім того, капітан збірної України серед дівчат Кіра Макогоненко після розгромної перемоги над представницею Росії виконала танець переможниці з українським прапором прямо на рингу.

Змагання проходили в Боснії і Герцеговині з 12-го по 20 серпня. У них виступили 274 боксери з 25 країн (вік спортсменів - 13-14 років).

Раніше Главред писав про те, що Україна завоювала перше золото на Чемпіонаті Європи по боксу серед юніорів. 13-річна українка Кіра Макогоненко виграла у фіналі в категорії до 42 кг серед дівчат.