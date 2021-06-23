Стали відомі склади пар 1/8 фіналу Євро-2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка

Підопічні Андрія Шевченка з великою ймовірністю зіграють в 1/8 фіналу зі збірною Швеції у вівторок, 29 червня.
Євро-2020 для збірної України не закінчується. Збірна України вийшла в плей-офф завдяки результативним іграм Іспанії та Швеції.
Так, підопічні Андрія Шевченка зіграють в 1/8 фіналу зі збірною Швеції у вівторок, 29 червня.
Розклад матчів 1/8 фіналу:
26 червня:
Уельс-Данія (19:00, Амстердам)
Італія-Австрія (22:00, Лондон)
27 червня:
Нідерланди-Чехія (19:00, Будапешт)
Бельгія-Португалія (22:00, Севілья)
28 червня:
Хорватія-Іспанія (19:00, Копенгаген)
Франція-Швейцарія (22:00, Бухарест)
29 червня:
Англія-Німеччина (19:00, Лондон)
Швеція - УКРАЇНА (22:00, Глазго)
Сьогодні, 23 червня, збірна Іспанії обіграла Словаччину з рахунком 5:0. Швеція вирвала перемогу у Польщі 3:2. І ці результати дали можливість нашій команді пройти в плей-офф.
Але дата і місце гри збірної України вже офіційно підтверджено – матч пройде 29 червня в Глазго (Шотландія) на "Хемпден парку". Початок о 22:00.
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Збірна України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред:
- Українська збірна у своєму першому матчі групи C на чемпіонаті Європи з футболу-2020 поступилася (2:3) збірній Нідерландів.
- У другому матчі групового турніру збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1.
- Однак третій матч Україна програла Австрії 0:1.