Стали відомі склади пар 1/8 фіналу Євро-2020: з ким і коли зіграють підопічні Шевченка

Збірна України в 1/8 Євро 2020 / Reuters

Євро-2020 для збірної України не закінчується. Збірна України вийшла в плей-офф завдяки результативним іграм Іспанії та Швеції.

Так, підопічні Андрія Шевченка зіграють в 1/8 фіналу зі збірною Швеції у вівторок, 29 червня.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

26 червня:

Уельс-Данія (19:00, Амстердам)

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Італія-Австрія (22:00, Лондон)

27 червня:

Нідерланди-Чехія (19:00, Будапешт)

Бельгія-Португалія (22:00, Севілья)

28 червня:

Хорватія-Іспанія (19:00, Копенгаген)

Франція-Швейцарія (22:00, Бухарест)

29 червня:

Англія-Німеччина (19:00, Лондон)

Швеція - УКРАЇНА (22:00, Глазго)

Сьогодні, 23 червня, збірна Іспанії обіграла Словаччину з рахунком 5:0. Швеція вирвала перемогу у Польщі 3:2. І ці результати дали можливість нашій команді пройти в плей-офф.

Але дата і місце гри збірної України вже офіційно підтверджено – матч пройде 29 червня в Глазго (Шотландія) на "Хемпден парку". Початок о 22:00.

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