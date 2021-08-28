Українець Данилюк завоював срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020

Український спортсмен показав персональний кращий результат сезону, штовхнувши снаряд на 16,53 метра.
Український легкоатлет Роман Данилюк завоював срібну медаль Паралімпійських ігор 2020. Ця нагорода стала вже 24-ю для української збірної на змаганнях у Токіо.
28-річний Данилюк став другим у секторі для штовхання ядра серед чоловіків у класі F12, повідомляється в Twitter Паралімпіади. Роман показав персональний найкращий результат сезону, штовхнувши снаряд на 16,53 метра. Представник Черкас поліпшив свій показник у порівнянні з іграми в Ріо-де-Жанейро, де він був третім, більш ніж на півметра.
Ще один українець у цьому виді змагань Володимир Пономаренко з результатом у 14,96 м посів четверте місце. Від п'єдесталу його відокремили 98 сантиметрів.
Переможцем у секторі зі світовим рекордом став іспанець Кім Лопес Гонсалес. Він штовхнув ядро на 17,04 метра.
Результати України на Паралімпіаді - 2020 у Токіо
- У Токіо-2020 у збірної України вже 24 медалі - 3 золотих, 14 срібних і 7 бронзових.
- Першу золоту медаль для України на Параолімпіаді в Токіо завоювала плавчиня Єлизавета Мерешко.
- Український плавець Антон Коль здобув "срібло" на дистанції 100 м на спині в класі S1. Коль поступився представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.
- Срібну медаль приніс Україні і фехтувальник на інвалідному візку Артем Манько. Він програв китайському спортсмену з рахунком 12: 15.
- Ще "срібло" принесли Максим Кріпак (50 м вільним стилем серед чоловіків) і Олена Федота (шабля).
- Бронзову медаль принесла плавчиня Ганна Гонтар на дистанції 50 м вільним стилем.