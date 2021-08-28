Українець Данилюк завоював срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020

Українець Данилюк приніс Україні "срібло" Паралімпіади в штовханні ядра / скріншот

Український легкоатлет Роман Данилюк завоював срібну медаль Паралімпійських ігор 2020. Ця нагорода стала вже 24-ю для української збірної на змаганнях у Токіо.

28-річний Данилюк став другим у секторі для штовхання ядра серед чоловіків у класі F12, повідомляється в Twitter Паралімпіади. Роман показав персональний найкращий результат сезону, штовхнувши снаряд на 16,53 метра. Представник Черкас поліпшив свій показник у порівнянні з іграми в Ріо-де-Жанейро, де він був третім, більш ніж на півметра.

Ще один українець у цьому виді змагань Володимир Пономаренко з результатом у 14,96 м посів четверте місце. Від п'єдесталу його відокремили 98 сантиметрів.

Переможцем у секторі зі світовим рекордом став іспанець Кім Лопес Гонсалес. Він штовхнув ядро на 17,04 метра.

Результати України на Паралімпіаді - 2020 у Токіо