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Українець Данилюк завоював срібло у штовханні ядра на Паралімпіаді-2020

28 серпня 2021, 10:03
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Український спортсмен показав персональний кращий результат сезону, штовхнувши снаряд на 16,53 метра.

Роман Данилюк
Українець Данилюк приніс Україні "срібло" Паралімпіади в штовханні ядра / скріншот

Український легкоатлет Роман Данилюк завоював срібну медаль Паралімпійських ігор 2020. Ця нагорода стала вже 24-ю для української збірної на змаганнях у Токіо.

28-річний Данилюк став другим у секторі для штовхання ядра серед чоловіків у класі F12, повідомляється в Twitter Паралімпіади. Роман показав персональний найкращий результат сезону, штовхнувши снаряд на 16,53 метра. Представник Черкас поліпшив свій показник у порівнянні з іграми в Ріо-де-Жанейро, де він був третім, більш ніж на півметра.

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Ще один українець у цьому виді змагань Володимир Пономаренко з результатом у 14,96 м посів четверте місце. Від п'єдесталу його відокремили 98 сантиметрів.

Переможцем у секторі зі світовим рекордом став іспанець Кім Лопес Гонсалес. Він штовхнув ядро на 17,04 метра.

Результати України на Паралімпіаді - 2020 у Токіо

  • У Токіо-2020 у збірної України вже 24 медалі - 3 золотих, 14 срібних і 7 бронзових.
  • Першу золоту медаль для України на Параолімпіаді в Токіо завоювала плавчиня Єлизавета Мерешко.
  • Український плавець Антон Коль здобув "срібло" на дистанції 100 м на спині в класі S1. Коль поступився представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.
  • Срібну медаль приніс Україні і фехтувальник на інвалідному візку Артем Манько. Він програв китайському спортсмену з рахунком 12: 15.
  • Ще "срібло" принесли Максим Кріпак (50 м вільним стилем серед чоловіків) і Олена Федота (шабля).
  • Бронзову медаль принесла плавчиня Ганна Гонтар на дистанції 50 м вільним стилем.
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