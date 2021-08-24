Українець сенсаційно увійшов у список головних футбольних талантів разом з зірками Барселони і МЮ

Ілля Забарний потрапив у світовий топ-20 найперспективніших молодих гравців / УНІАН

Захисник київського "Динамо" Ілля Забарний поступово отримує світове визнання. У своїх 18 років він зумів стати основним гравцем не тільки "біло-синіх", а й національної збірної України з футболу.

Молодий захисник демонструє фантастичний прогрес після свого дебюту на клубному рівні, що не могла не відзначити світова футбольна громадськість. Центр спортивних досліджень CIES вніс українця до списку 100 головних футбольних талантів світу.

Забарний розташувався на 20-ій сходинці. Лідером рейтингу обрали хавбека Барселони Педрі, після нього йдуть форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд і захисник лісабонського Спортингу Нуно Мендеш. Зазначається, що CIES формував список з футболістів у віці до 20 років.

У минулому сезоні 18-річний Забарний зіграв 36 матчів, записавши у свій актив гол і результативну передачу. Також захисник повністю відіграв всі 5 матчів збірної України на минулому Євро-2020, сформувавши міцну і перспективну зв'язку з центрбеком "Шахтаря" Миколою Матвієнко

Топ-20 найперспективніших молодих гравців / CIES

Раніше ми писали, що лідер збірної України Яремчук відмовився давати інтерв'ю журналісту з Москви російською мовою. Кореспондент видання Спорт-Експрес Максим Алланазаров розповів, що Яремчук був готовий спілкуватися на камеру тільки українською мовою.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Бенфіка підписала п'ятирічний контракт з 25-річним гравцем збірної України Романом Яремчуком. У матчі проти московського Спартака (2:0) українець вийшов на заміну на 64-й хвилині і взяв участь у другому голі своєї команди: після його удару м'яч влетів у ворота від ноги Самюеля Жиго.