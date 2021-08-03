УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Українка Черкасова завоювала бронзу Олімпіади-2020 у вільній боротьбі

3 серпня 2021, 15:17
Прослухати новину
Зупинити

Українська спортсменка перемогла господиню змагань-японку Сару Досе.

Алла Черкасова
Алла Черкасова завоювала бронзу на ОІ-2020 / скріншот

На Олімпіаді-2020 у Токіо українська спортсменка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль.

Спортсменка, яка виступає у вільній боротьбі в категорії до 68 кг, взяла бронзу в матчі за третє місце.

Українська спортсменка перемогла господиню змагань-японку Сару Досе.

Зазначимо, що це шоста бронзова медаль для України на Олімпіаді в Токіо. Також на рахунку наших спортсменів одне срібло.

Раніше плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор - 2020-він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Реклама
false

"Український плавець Михайло Романчук до бронзи на дистанції 800 м вільним стилем додає срібло на 1500", - повідомляє НОК України.

Старт запливу Романчук навмисно віддав суперникам, пливучи з 8-7 результатом. Однак на 450 метрах він вже вийшов на друге місце. За 200 метрів спортсмени розпочали фінішний спурт.

збірна України Олімпійські ігри Олімпіада-2020 Олімпійські ігри 2020
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Всюди плавають отруйні медузи": туристи знову показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці"Всюди плавають отруйні медузи": туристи знову показали катастрофічну ситуацію в Кирилівці Jerry Heil роздягнулася і звела з розуму шанувальником гарячими фото з дикого безлюдного пляжуJerry Heil роздягнулася і звела з розуму шанувальником гарячими фото з дикого безлюдного пляжу Гороскоп для Діви на серпень 2021: в яких сферах життя гарантований успіхГороскоп для Діви на серпень 2021: в яких сферах життя гарантований успіх На волосині від смерті: астролог розповів, чи виживе співачка МакЅимНа волосині від смерті: астролог розповів, чи виживе співачка МакЅим Джамала і Tayanna вперше зізналися, як зважилися створити дуетДжамала і Tayanna вперше зізналися, як зважилися створити дует

Останні новини

12:26

Чудовий порятунок: на Тернопільщині бабуся випала з 5-го поверху і повисла на мотузках для білизни

12:06

15 років в'язниці за бойову гранату: у поліції розповіли деталі захоплення Кабміну ветераном АТО

11:52

На Кабмін напав ветеран АТО: що відомо про чоловіка з гранатою Відео

11:44

Сильна магнітна буря зіпсує кінець тижня: як пережити Відео

11:30

Чоловік увірвався з гранатою в Кабмін і погрожував підірвати: терориста затримали Відео

Реклама
11:29

Хаотичні удари і справжня боротьба: у метро Києва два пасажири побилися на ескалаторі Відео

10:37

"Всіх здаєте в обмін на свободу": Богдан запропонував Чаусу захист у суді Відео

10:26

Текла брудна вода по асфальту: у Києві бездомна прала білизну прямо біля вокзалу Відео

10:21

Без шантажу і підвищених тонів: у МЗС назвали масштабний сценарій зустрічі Зеленського і Байдена Відео

10:21

Перший дзвінок 2021 в Україні: коли і як діти навчатимуться в умовах епідемії, розклад канікул

10:09

Налетить потужний ураган і град: в Україні оголошено штормове попередження Відео

10:03

Чи можна їсти яйця щодня: лікарі розставили всі крапки над "i" Відео

10:00

У Києві п'яний чоловік спалив кафе, в якому йому не сподобалося обслуговування

09:28

Для українців перерахують пенсії: кому покладена надбавка в 800 гривень Відео

09:25

По-звірячому знущався і втік: у Запорізькій області чоловік на швидкості задавив свою дружину Відео

09:18

Спалах COVID-19 у вересні-жовтні і карантинні штрафи: в РНБО попередили про небезпеку Дельти Відео

09:07

Коронавірус в Україні зміцнює позиції: за добу виявлено 984 нових випадки зараження вірусом

08:35

Спека, дощі та грози: якою і де буде погода в Україні на початку серпня Відео

07:45

Чому справа Чауса не призведе до глобальних наслідків Погляд

07:25

Нова ядерна зброя України замість Будапештського меморандуму: Захід попередили про ультиматум Відео

Реклама
07:05

У 1000 разів більше вірусу у організмі, ніж з SARS-CoV-2: Дельту порівняли з "лісовою пожежею" Відео

07:03

Астролог розповів, заради якої посади Аваков відмовився очолювати МВС Відео

06:30

Справа Шишова може повторити долю Павла Шеремета Погляд

05:28

Війна за Крим і Аксьонов з Константиновим у Києві: колишній глава СБУ розкрив сценарій 2014 року

05:02

Фіналістка Холостяка топлес і в елегантних рукавичках зухвало показала груди

04:45

Дієтолог розповів, чи існує Небезпечний метод заварки чаю та кави Відео

04:22

"Ворог №1": експерт пояснив, чому загибель Шишова вигідна Росії Відео

03:50

Які ранкові звички наближають смерть організму - відповідь вчених Відео

03:02

Значення імені Борис: доля, характер і сумісність з іншими іменами

02:16

"Солодка цукерка": Настя Каменських без ліфчика засвітила шикарний бюст

01:37

Робота команди ліквідаторів: спливла несподівана версія загибелі білоруського опозиціонера Шишова

00:51

Вчені розповіли, чому небезпечно готувати їжу на дровах і вугіллі Відео

00:20

Гороскоп на сьогодні 4 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів або матеріальні бонуси Відео

00:06

Сварки на порозі: чому не можна розсипати сіль

03 серпня, вівторок
23:51

Після аварії на Рівнеазоті ґрунт "кишить" небезпечними речовинами Відео

23:34

Літали дахи і знищило врожай: на Рівненщині негода наробила біди Відео

23:08

У столиці розлючений відвідувач підпалив кафе

22:44

На Україну налетить ураган і накриє холодними зливами: де чекати небезпечної погоди Відео

22:30

Мама втратила єдину дочку: у Львові трагічно загинула 18-річна дівчина через потужну бурю Відео

22:18

Росія ніколи не покине Донецьк та Луганськ - Захарова

Реклама
21:52

Побиття танцюриста з балету Наді Дорофєєвої: суд заарештував винуватця Відео

21:46

НАБУ затримало колишнього суддю Миколу Чауса Відео

21:19

"Пора взяти в руки вила" : у Києві організували акцію в пам'ять про загиблого Шишова Фото Відео

21:06

Смерть Шишова: у Bellingcat вважають, що в Києві орудують співробітники ФСБ Відео

20:45

"Це нас вбиває": Комаровський різко висловився про "мовні норми" Відео

20:27

В Україні з 1 вересня змінять тарифи на електроенергію Відео

19:50

Комаровський назвав проблему українців через смертельне захворювання Відео

19:44

В Одесі посеред білого дня з кулемета застрелили чоловіка

19:35

А потім йому на зміну прийде Коленька, якому тато скрутив мізки Погляд

19:25

Прикмети на 4 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти