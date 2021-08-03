Українка Черкасова завоювала бронзу Олімпіади-2020 у вільній боротьбі

Алла Черкасова завоювала бронзу на ОІ-2020 / скріншот

На Олімпіаді-2020 у Токіо українська спортсменка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль.

Спортсменка, яка виступає у вільній боротьбі в категорії до 68 кг, взяла бронзу в матчі за третє місце.

Українська спортсменка перемогла господиню змагань-японку Сару Досе.

Зазначимо, що це шоста бронзова медаль для України на Олімпіаді в Токіо. Також на рахунку наших спортсменів одне срібло.

Раніше плавець Михайло Романчук приніс Україні першу срібну медаль Олімпійських ігор - 2020-він став кращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

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"Український плавець Михайло Романчук до бронзи на дистанції 800 м вільним стилем додає срібло на 1500", - повідомляє НОК України.

Старт запливу Романчук навмисно віддав суперникам, пливучи з 8-7 результатом. Однак на 450 метрах він вже вийшов на друге місце. За 200 метрів спортсмени розпочали фінішний спурт.