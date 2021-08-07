Українка Магучіх злетіла до бронзи в стрибках у висотку на Олімпіаді в Токіо

Ярослава Магучіх завоювала бронзу Олімпіади / Reuters

Ще одна бронзова медаль лягла в скарбничку збірної України 7 серпня на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Цього разу п'єдестал підкорився Ярославі Магучіх за підсумками фіналу в стрибках у висоту серед жінок.

Відзначимо, що Україну у фіналі представляли відразу три спортсменки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Всі вони двома днями раніше зуміли подолати кваліфікаційний рубіж, повідомляє НОК України.

При цьому у фіналі бронзову медаль завоювала українка Ярослава Магучіх з результатом 2.00 метра.

Додамо, що Ірина Геращенко посіла 4-е місце, стрибнувши на 1.98 м.Юлія Левченко завершила змагання на 8-й позиції (1.96 м).

У той же час золото виграла Марія Ласіцкене з ОКР (2.04 м). Срібло завоювала австралійка Нікола Макдермотт (2.02 м).

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Нагадаємо, раніше на Олімпійських Іграх в Токіо відбувся фінал в артистичному плаванні (вільна програма).

Українська команда у складі Марини Алексєєвої, Владислави Алексєєвої, Марти Федіни, Катерини Резник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Ксенії Сидоренко та Єлизавети Яхно зайняла третє місце.

Відзначимо, що за підсумками українськи вирвали бронзу у команди Японії.