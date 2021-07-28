Українська альпіністка підкорила найнебезпечнішу у світі "гору вбивцю"

Іра стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2 / скріншот

Відома в Україні екстремалка Ірина Галай підкорила другу за висотою гірську вершину Землі – К2 Чогорі. Відомо, що сходження кожного четвертого альпініста на вершину зазвичай закінчується трагедією. Саме тому гору і назвали "вбивцею".

Наша землячка розвінчала міф, що на неї можуть піднятися виключно професіонали, як до цього вважалося у світі альпінізму. Іра стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2, повідомляє "Укрінформ""

Висота гори К2 становить 8 611 метрів. Вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв. Разом з Галай небезпечну вершину також підкорив ще один український альпініст – Дмитро Семененко з Дніпра. Він, до речі, здійснив сходження без кисневої маски.

Зараз вони спускаються з вершини. Крім того, в базовому таборі на висоті 6 800 метрів на них чекає ще один українець – фотограф Назарій Кривошеєв. Своє сходження Ірина присвятила 30-річчю незалежності України.

Чогорі: коротко

Чогорі (К2) – друга за висотою гірська вершина після Джомолунгми (Евересту). Вона відома тим, що на неї дуже складно підійматися.

Цю вершину також називають дикою горою або горою-вбивцею.

Рівень смертності при спробах підкорити К2 становить рекордні 23%, тобто майже кожен четвертий альпініст зазнає трагічних наслідків.

Нагадаємо, в 2016 році Галай стала першою українкою, яка піднялася на найвищу вершину планети – Еверест. Однак в середині липня саме сходження на K2 альпіністка назвала найважчим гірським випробуванням в житті.