Українська боксерка прикро зупинилася за крок від медалей Олімпіади в Токіо

Лисенко не змогла пробитися до півфіналу Олімпіади - 2020 / Reuters

Українка Ганна Лисенко зупинилася на стадії чвертьфіналу олімпійського турніру з боксу серед жінок. У чвертьфіналі Олімпіади-2020 боксерка програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі, яка є чинною чемпіонкою світу.

Суперниці, які виступають у ваговій категорії до 69 кг, в п'яти раундах боролися за путівку в 1/2 фіналу. Лише в третьому раунді один із суддів віддав перевагу нашій спортсменці, але цього виявилося недостатньо – Сурменелі перемогла дуже впевнено.

Зауважимо, що в боксі півфіналіст вже гарантує собі щонайменше бронзову медаль, оскільки бої за третє місце в цьому виді програми не передбачені. Таким чином, наша землячка зупинилася за крок від медалі Олімпіади-2020.

Україна поки без медалі в боксі

Таким чином, в України залишився один представник в боксі. У четвер, 29 липня, Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британському боксеру і теж вибув зі змагань, а першу перемогу на турнірі здобув Олександр Хижняк.

У чвертьфіналі він зустрінеться з 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 6:18 ранку за київським часом

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