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Українська боксерка прикро зупинилася за крок від медалей Олімпіади в Токіо

30 липня 2021, 10:22

Українка Ганна Лисенко поступилася у чвертьфіналі олімпійського турніру з боксу серед жінок.

Лисенка
Лисенко не змогла пробитися до півфіналу Олімпіади - 2020 / Reuters

Українка Ганна Лисенко зупинилася на стадії чвертьфіналу олімпійського турніру з боксу серед жінок. У чвертьфіналі Олімпіади-2020 боксерка програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі, яка є чинною чемпіонкою світу.

Суперниці, які виступають у ваговій категорії до 69 кг, в п'яти раундах боролися за путівку в 1/2 фіналу. Лише в третьому раунді один із суддів віддав перевагу нашій спортсменці, але цього виявилося недостатньо – Сурменелі перемогла дуже впевнено.

Зауважимо, що в боксі півфіналіст вже гарантує собі щонайменше бронзову медаль, оскільки бої за третє місце в цьому виді програми не передбачені. Таким чином, наша землячка зупинилася за крок від медалі Олімпіади-2020.

Україна поки без медалі в боксі

  • Таким чином, в України залишився один представник в боксі. У четвер, 29 липня, Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британському боксеру і теж вибув зі змагань, а першу перемогу на турнірі здобув Олександр Хижняк.
  • У чвертьфіналі він зустрінеться з 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 6:18 ранку за київським часом

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

  • Олімпійські ігри-2020 в Токіо триватимуть до 8 серпня. Всього буде розіграно 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.
  • Українські спортсмени ніяк не можуть отримати "золото" Олімпіади в Токіо. Зараз в активі України чотири "бронзи" Олімпіади в Токіо, які завоювали дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует Стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, і плавець Михайло Романчук.
  • Перша ракетка України Еліна Світоліна також втратила шанс на "золото", поступившись у матчі 1/2 фіналу чешці Маркеті Вондрушовій. Тепер наша тенісистка буде битися в поєдинку за бронзову медаль.
Олімпіада-2020
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