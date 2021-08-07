Українська легкоатлетка Магучіх ніжно обійнялася з чемпіонкою Олімпіади з РФ

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Токіо.

Змагання відбулися в суботу, 7 серпня, відповідні знімки оприлюднило агентство Reuters.

На них відображено, як Магучіх і Ласіцкене обіймаються після закінчення змагань, а також разом позують для фотографів.

Звернемо увагу, що Магучіх тримає в руках прапор України, в той же час в руках росіянки прапор Олімпійського комітету РФ.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

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У свою чергу Марія Ласіцкене стрибнула на висоту 2 метри 4 сантиметри і посіла перше місце.

/ Reuters

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх за підсумками фіналу в стрибках у висоту серед жінок посіла третє місце.

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Відзначимо, що Україну у фіналі представляли відразу три спортсменки-Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Всі вони двома днями раніше зуміли подолати кваліфікаційний рубіж