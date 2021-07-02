УПЛ назвала найяскравіших постатей футбольного сезону 2020/21 років

Луческу-найкращий тренер УПЛ / УНІАН

Українська прем'єр-ліга провела опитування для визначення найяскравіших фігур минулого сезону 2020/2021 років. Всього було п'ять номінацій: найкращий гравець, молодий гравець, воротар, тренер і арбітр чемпіонату.

Найкращим гравцем сезону представники клубів вибрали півзахисника київського Динамо Віталія Буяльського. У топ-3 також увійшли Владислав Кулач з "Ворскли" і капітан "Динамо" Сергій Сидорчук. У десятку найкращих увійшов тільки один гравець "Шахтаря" – Додо.

Найкращий гравець сезону

Віталій Буяльський (Динамо).

Наступні місця зайняли:Владислав Кулач (Ворскла), Сергій Сидорчук (Динамо), Віктор Циганков (Динамо), Владен Юрченко (Зоря), Віталій Миколенко (Динамо), Владислав Кочергін (Зоря), Ілля Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), Андрій Тотовицький (Десна).

Найкращий воротар сезону

"Динамівець" Георгій Бущан і "гірник" Анатолій Трубін.

Вперше в історії опитування УПЛ два гравці набрали однакову кількість балів – по 24.

Найкращий молодий гравець сезону

Ілля Забарний (Динамо).

Наступні місця посіли: Анатолій Трубін (Шахтар), Артем Бондаренко (Маріуполь), Олег Очеретько (Маріуполь), Аллахьяр (Зоря), Юхим Конопля (Десна), Віталій Миколенко (Динамо), Михайло Мудрик (Десна), Остап Притула (Рух).

Найкращий тренер сезону

Мірча Луческу (Динамо).

Наступні місця посіли: Віктор Скрипник (Зоря), Ігор Йовічевич (Дніпро-1), Юрій Максимов (Ворскла), Анатолій Безсмертний (Львів), Луїш Каштру (Шахтар), Сергій Лавриненко (Інгулець), Руслан Костишин (Колос), Олександр Рябоконь (Десна).

Найкращий арбітр сезону

Катерина Монзуль.

Наступні місця зайняли: Сергій Бойко, Євген Арановський.

Сезон УПЛ 2021-2022