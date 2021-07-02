УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

УПЛ назвала найяскравіших постатей футбольного сезону 2020/21 років

2 липня 2021, 18:53

Буяльський, Луческу і Монзуль – серед кращих в минулому сезоні.

Луческу
Луческу-найкращий тренер УПЛ / УНІАН

Українська прем'єр-ліга провела опитування для визначення найяскравіших фігур минулого сезону 2020/2021 років. Всього було п'ять номінацій: найкращий гравець, молодий гравець, воротар, тренер і арбітр чемпіонату.

Найкращим гравцем сезону представники клубів вибрали півзахисника київського Динамо Віталія Буяльського. У топ-3 також увійшли Владислав Кулач з "Ворскли" і капітан "Динамо" Сергій Сидорчук. У десятку найкращих увійшов тільки один гравець "Шахтаря" – Додо.

Найкращий гравець сезону

  • Віталій Буяльський (Динамо).
  • Наступні місця зайняли:Владислав Кулач (Ворскла), Сергій Сидорчук (Динамо), Віктор Циганков (Динамо), Владен Юрченко (Зоря), Віталій Миколенко (Динамо), Владислав Кочергін (Зоря), Ілля Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), Андрій Тотовицький (Десна).

Найкращий воротар сезону

  • "Динамівець" Георгій Бущан і "гірник" Анатолій Трубін.
  • Вперше в історії опитування УПЛ два гравці набрали однакову кількість балів – по 24.

Найкращий молодий гравець сезону

  • Ілля Забарний (Динамо).
  • Наступні місця посіли: Анатолій Трубін (Шахтар), Артем Бондаренко (Маріуполь), Олег Очеретько (Маріуполь), Аллахьяр (Зоря), Юхим Конопля (Десна), Віталій Миколенко (Динамо), Михайло Мудрик (Десна), Остап Притула (Рух).

Найкращий тренер сезону

  • Мірча Луческу (Динамо).
  • Наступні місця посіли: Віктор Скрипник (Зоря), Ігор Йовічевич (Дніпро-1), Юрій Максимов (Ворскла), Анатолій Безсмертний (Львів), Луїш Каштру (Шахтар), Сергій Лавриненко (Інгулець), Руслан Костишин (Колос), Олександр Рябоконь (Десна).

Найкращий арбітр сезону

  • Катерина Монзуль.
  • Наступні місця зайняли: Сергій Бойко, Євген Арановський.

Сезон УПЛ 2021-2022

  • Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу стартує 24 липня. Цього дня буде розіграно Суперкубок України, а вже наступного дня розпочнеться власне чемпіонат;
  • Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" вперше зіграють між собою в 10-му турі, 2 жовтня;
  • Останній тур 2021 року запланований на 11 грудня, а завершення чемпіонату – на 21 травня 2022 року;
  • Відзначимо, що в новому сезоні УПЛ буде 16 клубів і 30 турів.
УПЛ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020"Тремтіть, британці!": Мережу підірвала перемога збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 Без сліз не поглянеш: в Україні фермери масово знищують урожай черешніБез сліз не поглянеш: в Україні фермери масово знищують урожай черешні Переможниця Холостяка топлес побалувала пікантними селфі в дзеркаліПереможниця Холостяка топлес побалувала пікантними селфі в дзеркалі Гороскоп на липень для всіх знаків від Влада Росса: благословенний період у Риб і Телець на межі провалуГороскоп на липень для всіх знаків від Влада Росса: благословенний період у Риб і Телець на межі провалу Гороскоп на 2 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємний сон, атака невдач та розчаруванняГороскоп на 2 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємний сон, атака невдач та розчарування

Останні новини

08:29

Вивезуть, скуплять та відгребуть, або Казки любителів шоколаду щодо земельної реформи

08:12

У комісії біобезпеки при РНБО відреагували на смерть 47-річного українця після Pfizer Відео

07:45

У найближчі місяці Крим змусить про себе говорити в усьому світі – астролог

07:36

Путін поплакався в жилетку Макрона через Україну Відео

07:10

"Ганьбить Україну і робить блазнем Зеленського": у Раді закликали завдати удару по режиму Лукашенка Відео

Реклама
07:01

"Як гаряче": Мішель Андраде засвітила груди в прозорому купальнику

06:30

Чому Путін не квапиться зустрічатися із Зеленським Погляд

06:02

У моді трохи романтичні білі джинси, які ідеально пасують для літа - фото Фото Відео

05:28

Візит Зеленського до Москви і вибори на Донбасі: у Росії розкрили плани Путіна щодо України Відео

05:02

Молодий Місяць у липні 2021: точний час та найкращі заняття

04:22

Названо п'ять звичок, які не можна робити відразу після їжі Відео

03:50

"У Путіна параноя і запалений мозок": експерт оцінив, чи є загроза великої війни

03:02

Яким способом можна здолати сильні головні болі - відповідь експертів Відео

02:16

Гороскоп на завтра 4 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: серцеві напади, ДТП та "удар" по гаманцю Відео

02:06

Фіналістка Холостяка засвітила цицьочки у занадто відвертому купальнику

01:37

Як порівнювати Запорожець і Tesla: американський капітан розвінчав міф про міць армії РФ

00:51

Вчені знайшли раптовий спосіб захистити мозок від старіння Відео

00:32

У Вінницькій області після вакцини від коронавірусу помер чоловік Відео

00:19

Гороскоп на сьогодні 3 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: грошові заборони та ослаблення аури Відео

00:11

Названо 4 речі, які висмоктують з нас енергію щодня

Реклама
00:09

Лікарі розповіли, які засоби категорично не можна використовувати при укусах комах Відео

02 липня, п'ятниця
23:47

В Україну йде різке і дуже небезпечне похолодання Відео

23:15

Симптоми раку: професор попереджає про два найсерйозніших симптоми, що вказують на ваш ризик Відео

22:59

Названо продукти, які можна вживати зіпсованими

22:40

Повний Місяць у липні 2021 року: коли настане, і хто опиниться на гребені хвилі Відео

22:35

Забрав відірвану голову з місця аварії: на Тернопільщині хлопець збив на смерть двох молодих дівчат

22:06

Мангал: вчені розповіли, які смертельні ризики у приготовленої там їжі Відео

21:00

Збиток перевищив 100 мільйонів: директору ТОВ з Харківської області повідомлено про підозру

20:59

За хабар може отримати навіть психопат: що не так з новим проєктом закону про зброю

20:58

"Це зйомки?": Крістна Асмус в гіпсі показала фото з лікарні і заінтригувала Мережу

20:57

"Постраждає білоруський народ" : у МЗС України відповіли на слова Лукашенка про закриття кордону Відео

20:37

Поки мати кричала від горя, батько публікував фото: що відомо про страшну ДТП з 11-річним хлопчиком Відео

20:34

Киянка народила унікальну трійню: у всіх малюків свій генетичний апарат Відео

20:07

Погоня та підніжка: сплив інцидент, що стався після матчу Швеція – Україна Відео

19:58

Експерти з'ясували, чому чоловікам мало однієї жінки

19:45

Шевченко зробив заяву перед матчем з Англією на Євро-2020 Відео

19:34

Непогано заробляв: киянина спіймали на торгівлі відео з камер спостереження

19:12

Андрій Богдан показав свою нову дівчину - у Мережі знайшли її Instagram

19:00

Лінчуємо, сьогодні ми з тобою лінчуємо: рецензія на фільм Судна ніч назавжди Відео

18:53

УПЛ назвала найяскравіших постатей футбольного сезону 2020/21 років Відео

Реклама
18:38

Білорусь повністю закриває кордон з Україною Відео

18:35

Комаровський розкрив важливу і небезпечну правду про штам Дельта Відео

18:31

Володимир Остапчук звинуватив колишню в переховуванні дітей - Олена Войченко відповіла

18:15

У Росії восьмирічний хлопчик помер у холодильнику

17:54

У додатку Google на iOS знайшли секретну гру: як її включити Відео

17:32

Коли не можна стригти волосся: три важливих попередження Відео

17:29

Ретроавтомобілі випробували Дорогу Єдності М-30, відновлену в ході "Великого будівництва"

17:27

Вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму Дельта, але не так ефективно - МОЗ Відео

17:11

"Мені дуже шкода": Артем Бесєдін зробив першу заяву після страшної травми

17:09

Футболісти збірної заговорили українською після "мовного скандалу" Фото Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти