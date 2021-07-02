УПЛ назвала найяскравіших постатей футбольного сезону 2020/21 років

Буяльський, Луческу і Монзуль – серед кращих в минулому сезоні.
Українська прем'єр-ліга провела опитування для визначення найяскравіших фігур минулого сезону 2020/2021 років. Всього було п'ять номінацій: найкращий гравець, молодий гравець, воротар, тренер і арбітр чемпіонату.
Найкращим гравцем сезону представники клубів вибрали півзахисника київського Динамо Віталія Буяльського. У топ-3 також увійшли Владислав Кулач з "Ворскли" і капітан "Динамо" Сергій Сидорчук. У десятку найкращих увійшов тільки один гравець "Шахтаря" – Додо.
Найкращий гравець сезону
- Віталій Буяльський (Динамо).
- Наступні місця зайняли:Владислав Кулач (Ворскла), Сергій Сидорчук (Динамо), Віктор Циганков (Динамо), Владен Юрченко (Зоря), Віталій Миколенко (Динамо), Владислав Кочергін (Зоря), Ілля Забарний (Динамо), Додо (Шахтар), Андрій Тотовицький (Десна).
Найкращий воротар сезону
- "Динамівець" Георгій Бущан і "гірник" Анатолій Трубін.
- Вперше в історії опитування УПЛ два гравці набрали однакову кількість балів – по 24.
Найкращий молодий гравець сезону
- Ілля Забарний (Динамо).
- Наступні місця посіли: Анатолій Трубін (Шахтар), Артем Бондаренко (Маріуполь), Олег Очеретько (Маріуполь), Аллахьяр (Зоря), Юхим Конопля (Десна), Віталій Миколенко (Динамо), Михайло Мудрик (Десна), Остап Притула (Рух).
Найкращий тренер сезону
- Мірча Луческу (Динамо).
- Наступні місця посіли: Віктор Скрипник (Зоря), Ігор Йовічевич (Дніпро-1), Юрій Максимов (Ворскла), Анатолій Безсмертний (Львів), Луїш Каштру (Шахтар), Сергій Лавриненко (Інгулець), Руслан Костишин (Колос), Олександр Рябоконь (Десна).
Найкращий арбітр сезону
- Катерина Монзуль.
- Наступні місця зайняли: Сергій Бойко, Євген Арановський.
Сезон УПЛ 2021-2022
- Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу стартує 24 липня. Цього дня буде розіграно Суперкубок України, а вже наступного дня розпочнеться власне чемпіонат;
- Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" вперше зіграють між собою в 10-му турі, 2 жовтня;
- Останній тур 2021 року запланований на 11 грудня, а завершення чемпіонату – на 21 травня 2022 року;
- Відзначимо, що в новому сезоні УПЛ буде 16 клубів і 30 турів.
Автор: Денис Пономаренко