УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Українська олімпійська чемпіонка витратила преміальні на порятунок нареченого з в'язниці

22 вересня 2021, 20:51

За отримане "золото" їй подарували квартиру, авто і 50 тисяч доларів.

Катерина Серебрянська
Катерина Серебрянська / instagram.com/serebrianska_life

Українська гімнастка, чемпіонка Олімпійськіх ігор в Атланті Катерина Серебрянська витратила частину премії за перемогу на змаганнях на порятунок коханого з в'язниці.

Про це спортсменка відверто зізналася в ефірі програми Зірковий шлях.

Як каже сама гімнастка, яка підкорила п'єдестал Олімпіади в 18 років, за отримане в Штатах "золото" їй подарували квартиру, авто і 50 тисяч доларів. Гроші вона розділила з тренером-мамою.

Але майже ніхто не знає, що свою частку з призового фонду за перемогу на Олімпіаді Катерина витратила на те, щоб витягнути коханого з в'язниці.

"Він перебував у СІЗО, і все витрачалося на адвокатів, юристів і всі процедури. Через деякий час він помер насильницькою смертю. Я вже жила в Києві, у нього було своє життя в Криму", - розповіла Серебрянська.

Реклама

За словами спортсменки, в той час її бойфренд "був частиною якоїсь, зараз би це назвали компанією, на той період часу це називалося банда".

"Але по суті - комерційна діяльність. Вони орендували вокзал у Сімферополі, здавали в оренду місця для таксистів", - згадала 43-річна зірка спорту.

читайте також"Ліжка витримували": українська спортсменка розповіла про секс на Олімпіаді в Токіо

Як раніше писав Главред, українська борчиня Ірина Коляденко, яка віддала тренеру свою квартиру, подаровану їй за бронзову медаль на Олімпіаді-2020, все таки отримала і своє житло.

viber
Олімпійські ігри
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Названо найкорисніший бутерброд: готувати всього 3 хвилиниНазвано найкорисніший бутерброд: готувати всього 3 хвилини Астролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівноденняАстролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівнодення Стрілянина в Пермі: студент, який влаштував бійню у виші, помер у реанімації - ЗМІСтрілянина в Пермі: студент, який влаштував бійню у виші, помер у реанімації - ЗМІ Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинкуДуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинку Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19

Останні новини

21:49

Дефіцит газу у Європі: ПСГ на мінімумі за 10 років - Газпром рубає постачання, а СП-2 не допоможе

21:37

Побив молотком: під Дніпром чоловіка жорстоко покарали за звіряче вбивство Відео

21:05

В Україну увірветься потепління з небезпечною погодою Відео

20:50

Українці зможуть скористатися новою революційною функцією в "Дії" Відео

20:36

У Німеччині пропонують перепрофілювати українську ГТС в обмін на Північний потік-2 Відео

Реклама
20:33

Газпром запустить СП-2 і обрубає транзит газу через Україну: у Нафтогазі відповіли Путіну Відео

19:58

В Україні виявили тонни фальшивого масла: як відрізнити підробку Відео

19:26

Замах на Шефіра: помилка кілера, удача, але не інсценування Погляд

19:10

Четверта хвиля COVID-19 і 15-18 тис. заражень на добу: вчені зробили прогноз про ситуацію в Україні Відео

19:09

Мерзли на вулиці 18 годин: в Івано-Франківську батьки всю ніч стояли в черзі заради запису в садок Фото Відео

19:02

"Понти будеш бити у себе на районі": викладачка у Дніпрі обматюкала студента за запізнення Відео

18:31

Більше сотні Нацгвардійців і огляд кожного авто: ексклюзивні кадри з місця замаху на Шефіра Фото Відео

18:24

"Метінвест" побудує новий прокатний цех: викиди будуть в 1,5-3 рази нижче допустимих норм

18:13

Привітання з днем весілля: в прозі, своїми словами і в віршах - душевні побажання молодятам

18:07

Прикмети на 24 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду в день Феодори Відео

18:01

Потап зробив синові на 13-річчя недитячий подарунок, про який мріє кожен підліток

17:49

Група Метінвест сплатила до бюджету $500 млн податку на прибуток

17:48

"Влади олігархів в Україні не більше не буде": Зеленський оголосив ультиматум великому бізнесу

17:40

Інвестиції в металургію в першому півріччі перевищили 34 мільярди гривень

17:33

Замах на Шефіра і патрони з гільзами: ЗМІ дізналися про "докази", за якими можна вийти на кілера Фото Відео

Реклама
17:05

Як зняти обручку з пальця: 7 швидких способів

17:03

Секретар РНБО назвав ухвалення закону про олігархів найважливішим днем у новітній історії України

16:48

Запровадять коди і нові обмеження: в Україні оновлюють водійські права Відео

16:39

Лікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобу

16:36

Штраф у 17 тисяч гривень і мільярди для держави: в Україні з'являться платні дороги Відео

16:26

Лікарі "виправдали" одну зі страв фаст-фуду і визнали її придатною для сніданку Відео

16:22

У Харкові сімейна сварка закінчилася побиттям патрульного (фото)

16:16

Найпростіший рецепт курячого філе: готувати всього 15 хвилин Відео

16:14

Виробникам сталі радять готуватися до серйозних проблем

16:12

"Люблю тебе": Винник розтанув в обіймах Полякової під пісню Успенської

15:45

Шизофренія: названо ранні позитивні симптоми Відео

15:42

Для "Великого будівництва" Кременчуцького мосту зводять бетонний завод

15:41

У Борисполі людей годували супом, в якому плескалася використана жуйка Відео

15:34

На перервах між заняттями: педагог у Хмельницькому продавав заборонені речовини

15:28

"Вульгарно й аморально": Ілона Гвоздьова нещадно рознесла MELOVIN і його партнерку на "Танцях" Відео

15:20

Путін буде готовий до зустрічі з Зеленським: у Кремлі оголосили про очікування перемовин

15:00

Китай значно скоротив виробництво сталі: виробників руди в Україні та світі чекає криза

15:00

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків Зодіаку: сварки з близькими, плітки чи несподіваний подарунок Відео

14:51

Симптоми раку: ознаки смертельного захворювання, які часто з'являються на нігтях Відео

14:41

Аналітики розповіли, якою буде ціна на руду в 2022 році

Реклама
14:30

"Краса, що зачаровує": у горах на Буковині випав перший сніг (фото)

14:27

Зеленський з великим відривом від Порошенка: оприлюднено новий президентський рейтинг

14:22

У Херсонському аеропорту розпочалось "Велике будівництво" злітно-посадкової смуги

14:17

Каменських підкорила вигинами в сукні з глибоким декольте та пікантним розрізом

14:05

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

14:04

Заробітчани з України стикаються з проблемою отримання медичної допомоги за кордоном

14:00

Рада ухвалила Закон про олігархів: що відтепер зміниться

13:57

Українських заробітчан у Європі попереджають про небезпеки у зв'язку з коронавірусом

13:42

Проєкт держбюджету-2022: українцям обіцяють збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо" Відео

13:41

Знижує тиск через 15 хвилин: названо червоний напій Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти