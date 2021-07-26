"Хочу пожити без шаблі": Харлан взяла паузу в кар'єрі після провалу на Олімпіаді в Токіо

Харлан висловилася про провал на Олімпіаді в Токіо / Reuters

Титулована Українська шаблістка Ольга Харлан прокоментувала свій провальний виступ на Олімпіаді в Токіо. Нагадаємо, спортсменка сенсаційно поступилася в першому ж поєдинку на турнірі – на стадії 1/8 фіналу.

У себе в Instagram вона написала, що її поразка в першій же сутичці викликана психологічним тиском високих прогнозів і відсутністю змагальної практики. Також Харлан додала, що не змогла впоратися з емоціями.

"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною. Півтора року без змагальної практики – мабуть, вплинуло на мене", – написала українська шаблістка.

Також вона зізналася, що після поразки хоче "морально відпочити" від фехтування. "Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася", – пише спортсменка.

Що відомо про досягнення Харлан

Харлан – олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008, срібна призерка Олімпіади в Ріо 2016 в командній шаблі. В індивідуальній першості двічі ставала бронзовою призеркою ігор – в Лондоні-2012 і Ріо-2016. Станом на сьогодні вона є найтитулованішою українською спортсменкою.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист ігор Рейзлін.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 32-е місце.

Раніше стало відомо, що Дарина Білодід, яка завоювала першу медаль для України на Олімпіаді в Токіо, призупинила кар'єру. Коли вона повернеться в спорт поки невідомо.