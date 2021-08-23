Українська жінка-арбітр показала одному гравцю дві жовті картки, але забула його видалити (відео)

Клуб з Чернівців просить відповідні органи прокоментувати скандальний епізод / скріншот

Поєдинок п'ятого туру Другої ліги України між черкаським "Дніпром" і "Буковиною" не так запам'ятався впевненою перемогою господарів з рахунком 3:1, як скандальним моментом за участю судді – Інни Вакулко.

Футболіст "Дніпра" Богдан Виниченко примудрився отримати дві жовті картки по ходу першого тайму, порушивши правила на 33-й і 46-й хвилинах. Втім, арбітр зустрічі Інна Вакулко забула доповнити свої дії логічною червоною, унаслідок чого футболіст безкарно дограв весь матч, що залишився.

Ймовірно, суддя матчу буде покарана за таку грубу помилку в матчі – чи буде арбітр відсторонена від обслуговування ігор, поки невідомо. Вже після матчу клуб з Чернівців, який став заручником помилки арбітра, опублікував нарізку скандальних епізодів і звернувся до відповідних органів, аби вони дали оцінку діям суддів у цьому матчі.

На момент публікації даної новини реакції від ПФЛ України не послідувало.

Раніше ми писали, що лідер збірної України Яремчук відмовився давати інтерв'ю журналісту з Москви російською мовою. Кореспондент видання Спорт-Експрес Максим Алланазаров розповів, що Яремчук був готовий спілкуватися на камеру тільки українською мовою.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Бенфіка підписала п'ятирічний контракт з 25-річним гравцем збірної України Романом Яремчуком. У матчі проти московського Спартака (2:0) українець вийшов на заміну на 64-й хвилині і взяв участь у другому голі своєї команди: після його удару м'яч влетів у ворота від ноги Самюеля Жиго.