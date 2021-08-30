Український бігун відмовився від фото з росіянами на п'єдесталі Паралімпіади 2020

Ігор Цвєтов / facebook.com/igor.tsvietov.001

На Паралімпіаді-2020 у Токіо український бігун Ігор Цвєтов виграв срібну нагороду на дистанції 100 метрів. Під час церемонії нагородження спортсмен відмовився від спільного фото з бігунами з ПКР (Паралімпійський комітет Росії).

У фіналі забігу Цвєтов боровся за "золото" з трьома бігунами з ПКР - Дмитром Сафроновим, Артемом Калашяном і Давидом Джатієвим.

Українцю вдалося обігнати Калашяна і Джатієва, а ось Сафронов його випередив.

Після забігу спортсмени вийшли на церемонію нагородження. Представники ПКР запропонували Цвєтову зробити спільне фото призерів.

Але український бігун від фото відсторонився.

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"Хтось бачить в цьому неповагу до конкурентів. А хтось бачить повагу до України. Кожному своє... З Україною в серці", - зазначив спортсмен.

Він також подякував усім за підтримку. І вибачився за те, що не приніс "золото".

"Попереду ще одна дистанція в 200 м. зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п'єдестал", - додав він.

"Ігор ти великий молодець! І залишайся таким!!!", "Від усіх нас, гаряче вітаємо! Честь і повагу!", "Молодець! Успіху на 200-метрівці", - пишуть в Мережі.

Конфлікт з Магучіх на Олімпіаді:

Нагадаємо, раніше Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучих, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

"З приводу цькування дитини. Їй 19 років - я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає", - підкреслив він.