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Український боксер Хижняк "розмазав" зрадника-кримчанина і виграв кваліфікацію на ОІ: відео бою

9 червня 2021, 14:30

Кримчанин Бакши раніше відмовився від українського громадянства і отримав російський паспорт.

хижняк
Олександр Хижняк / Скріншот

Лідер збірної України з боксу Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, виграв європейський кваліфікаційний турнір у Парижі. У фінальному поєдинку український боксер зустрівся з кримчанином, який представляє Росію, Гребом Бакши, у якого Хижняк виграв роздільним рішенням суддів.

Раніше Бакши відмовився від українського громадянства і отримав російський паспорт.

Троє суддів віддали перемогу Хижняку 30:27, один - 29:28, а ще один побачив перемогу Бакши 28:29.

Хижняк домінував на рингу протягом усіх трьох раундів поєдинку. наприкінці другої трихвилинки українець влучив у суперника лівим боковим, але той зумів протриматися до кінця бою.

Що потрібно знати про Хижняка

Олександр Хижняк - український боксер-любитель. Чемпіон світу (2017), чемпіон Європи (2017), чемпіон світу серед молоді (2012), бронзовий призер Європейських ігор (2015), призер чемпіонату Європи серед молоді, чемпіон України (2016). Заслужений майстер спорту України. Виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду Українські отамани.

читайте такожБоксер Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины на Европейских играхУ 2015 році на перших Європейських іграх, що проходили у Баку, став бронзовим призером. На чемпіонаті світу, після дебютної перемоги над Абдельхафідом Банчаблою з Алжиру, поступився майбутньому срібному призеру Джо Ворду з Ірландії.

У 2017 році спортсмен став чемпіоном Європи серед молоді. На домашньому чемпіонаті Європи також став чемпіоном, а також був визнаний найкращим боксером турніру незалежно від вагової категорії. На чемпіонаті світу в Гамбурзі здобув чотири перемоги та став чемпіоном світу. На цих змаганнях також був визнаний найкращим боксером турніру.

Після цієї перемоги НОК України визнав Хижняка найкращим спортсменом місяця. У кінці року Хижняк отримав звання найкращого боксера-любителя незалежно від вагової категорії, від AIBA. Успіхи спортсмена відзначив також і НОК України, назвавши його найкращим спортсменом року.

У 2019 році на чемпіонаті Європи, що проходив у Мінську в рамках Європейських ігор, підтвердив статус найсильнішого у Європі, а також був визнаний найкращим боксером турніру.

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