Український боксер Хижняк виграв срібну медаль Олімпіади в Токіо

Олександр Хижняк (праворуч) / УНІАН

Український боксер Олександр Хижняк завоював срібну медаль Олімпіади-2020, драматично програвши у фіналі у ваговій категорії до 75 кілограм бразильцю Хеберту Соузі.

Українець вигравав після двох раундів, але третій раунд став справжньою катастрофою для нього. Хижняк пропустив потужний лівий боковий удар назустріч. І арбітр навіть не став відраховувати нокдаун, а відразу зупинив бій і оголосив про перемогу Соузи нокаутом.

Шлях Хижняка до фіналу Олімпіади був такий. У півфіналі українець переміг Еуміра Марсьяля з Філіппін роздільним рішенням суддів — 3:2. В 1/8 фіналу Хижняк впевнено переміг за очками 24-річного японця Юіто Морівакі (5:0).

У чвертьфіналі українець розібрався з Домініканським боксером Еурі Седеньо Мартінесом (4:1).

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Нагадаємо, раніше українська спортсменка Вікторія Лузан здобула бронзу в каное-одиночці серед жінок на дистанції 200 метрів. Перемога Українки стала по-справжньому вольовою: вона обійшла чемпіонку Європи Дороту Боровську на 0.08 секунди. Результат довелося визначати за допомогою фотофінішу.

Каратистка Анжеліка Терлюга завоювала бронзу. У бою у ваговій категорії до 55 кілограм їй протистояла Івет Горанова з Болгарії. Болгарка активно почала бій і вирвалася вперед, і по ході поєдинку здобула перемогу над українкою.

Пізніше українським спортсменкам Людмилі Лузан та Анастасії Четвериковій вдалося завоювати срібні медалі у веслуванні на каное. Вони на дистанції 500 метрів фінішували з результатом 1:57.499.