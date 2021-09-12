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Український гімнаст - чемпіон Олімпіади пригрозив змінити громадянство і поставив умову

12 вересня 2021, 08:58

Олег Верняєв каже, що може виїхати туди, де йому "буде зручно працювати".

Верняєв
Олег Верняєв / Reuters

Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв заявив про те, що може змінити громадянство заради кращих умов підготовки до змагань.

Як підкреслив він в інтерв'ю Суспільному, у збірній України триває конфлікт.

"Якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні , і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - заявив знаменитий спортсмен.

У той же час він каже, що ще не думав про те, в якій країні може продовжити кар'єру.

"Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся в спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", - заявив гімнаст.

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Він також натякнув, що причиною конфлікту є "люди, які знаходяться в залі".

"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл [до Парижа-2024], коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, куди я буду потрібен", - додав Верняєв.

Олег Верняєв: біографія

Верняєв є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

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Є срібним призером чемпіонату Європи, на Олімпійських Іграх в Лондоні зайняв 4-е місце в командному багатоборстві, і 11 — е-в особистому.

У 2013 році завоював срібну та дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи.

У 2014 році став володарем золотої медалі чемпіонату світу, а також золотої та двох бронзових медалей чемпіонату Європи.

У 2015 році став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики.

У 2017 році Верняєв виграв у багатоборстві, ставши кращим на брусах, і завоював бронзову медаль в опорному стрибку під час чоловічих змагань на чемпіонаті Європи.

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Олег Верняєв новини України новини спорту
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