Український гімнаст - чемпіон Олімпіади пригрозив змінити громадянство і поставив умову

Олег Верняєв каже, що може виїхати туди, де йому "буде зручно працювати".
Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв заявив про те, що може змінити громадянство заради кращих умов підготовки до змагань.
Як підкреслив він в інтерв'ю Суспільному, у збірній України триває конфлікт.
"Якщо мене повернуть в спорт, то, скажімо так, "сюсюкання не буде" - буде ультиматум: або я готуюся по повному карт-бланшу, мені готують всі умови, які потрібні , і прибирають всіх тих людей, які мені заважають. Або ж відпускайте мене і я йду туди, де мені буде зручно працювати", - заявив знаменитий спортсмен.
У той же час він каже, що ще не думав про те, в якій країні може продовжити кар'єру.
"Я про це ще не думав, не шукав собі ніяких пропозицій, оскільки я ще не повернувся в спорт. Просто кажу: або я потрібен і робіть мені повні умови, або ж не потрібен і відпускайте", - заявив гімнаст.Реклама
Він також натякнув, що причиною конфлікту є "люди, які знаходяться в залі".
"Я хочу займатися гімнастикою і виступати. І хочу робити це вдома. І розраховую, що приймуть "правильну" сторону. Мені наша молодь не заважає, я її тільки підтримую. А якщо вона комусь заважає, то вони або бояться конкуренції, або я не знаю. Я ж професійний гімнаст, у мене вже вік підходить. Залишається лише один цикл [до Парижа-2024], коли я розумію, що буду вигравати медалі. Навіщо мені йти, коли я можу тут виступати? Якщо я тут не потрібен, то я піду туди, куди я буду потрібен", - додав Верняєв.
Олег Верняєв: біографія
Верняєв є олімпійським чемпіоном 2016 року на брусах, чемпіоном світу 2014 року на брусах, шестиразовим чемпіоном Європи, дворазовим чемпіоном Європейських ігор.
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Є срібним призером чемпіонату Європи, на Олімпійських Іграх в Лондоні зайняв 4-е місце в командному багатоборстві, і 11 — е-в особистому.
У 2013 році завоював срібну та дві бронзові медалі Універсіади, а також бронзову медаль чемпіонату Європи.
У 2014 році став володарем золотої медалі чемпіонату світу, а також золотої та двох бронзових медалей чемпіонату Європи.
У 2015 році став першим українським спортсменом, який завоював Кубок світу зі спортивної гімнастики.
У 2017 році Верняєв виграв у багатоборстві, ставши кращим на брусах, і завоював бронзову медаль в опорному стрибку під час чоловічих змагань на чемпіонаті Європи.