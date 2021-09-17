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Український скелелаз тріумфував в РФ: на честь чемпіона в Москві пролунав наш гімн

17 вересня 2021, 13:01
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Данило Болдирєв є найтитулованішим скелелазом національної збірної.

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На честь перемоги нашого спортсмена / скріншот

Українець Данило Болдирєв став чемпіоном світу з лазіння на швидкість. Змагання проходили в Москві.

Наш співвітчизник показав результат 5,80 секунди у кваліфікації, а потім поліпшив його у фіналі-5,73 секунди, повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації спортивного скелелазіння (IFSC)

П'єдестал Болдирєв розділив з іспанцем Еріком Ноя Кардону та американцем Ноєм Братчі. Після цього на арені в столиці Росії зазвучав гімн України на честь перемоги нашого спортсмена.

Варто зазначити, що Данило Болдирєв є найтитулованішим скелелазом національної збірної.

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facebook.com/boldyrev.danyil

Українець є володарем світового рекорду і золота чемпіонату світу 2014 року, багаторазовий призер і переможець міжнародних і Національних змагань, чемпіон Європи зі скелелазіння 2020 року.

Раніше ми розповідали, що 26-річний Максим Крипак встановив рекорд на Паралімпіаді в Токіо, ставши найтитулованішим українським спортсменом за всю історію Паралімпіад.

Також повідомлялося, що чемпіон Олімпіади Олег Верняєв прокоментував скандал, який розгорівся після його неоднозначного інтерв'ю, в якому він не виключив варіант зміни громадянства.

Автор: Сергій Кущ
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