Українську спортсменку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту

Українська спортсменка Юлія Єлістратова / olympicua

На Олімпіаді-2020 у Токіо за день до старту змагань відсторонили українську спортсменку - триатлоністку Юлію Єлістратову.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, офіційно причини поки не розголошують.

Повідомляється, що згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA), Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях.

"Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в іграх ХХХІ Олімпіади в Токіо. Згідно певних процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться в повідомленні.

Як пише ita.sport, Українська тріатлоністка не виступить на Олімпіаді-2020 через допінг. Спортсменка здала позитивний тест під час змагань в Україні.

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Зразок був зібраний організацією World Triathlon під час змагального антидопінгового контролю 5 червня 2021 року в рамках Кубка Європи з триатлону в Дніпрі, де Єлістратова посіла перше місце.

Міжнародний союз триатлону був проінформований про позитивний тест 24 липня, за три дні до старту змагань з триатлону в Токіо.

Відзначається, що спортсменка має право вимагати проведення аналізу проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

Варто відзначити, що перед самою Олімпіадою на чотири роки дискваліфікували українського гімнаста олімпійського чемпіона Олега Верняєва через допінг.

Арбітраж Комітету з етики в гімнастиці (GEF) вирішив, що концентрація мельдонію, виявлена в його організмі, достатня для дискваліфікації на чотири роки, повідомив Верняєв.

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Термін дискваліфікації відраховується з листопада 2020 року.

Як раніше повідомляв Главред, Дар'я Білодід завоювала першу в історії України нагороду в жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки і збірної України на Іграх в Токіо. Після завоювання "бронзи" українська спортсменка не стримала емоцій і розплакалася.