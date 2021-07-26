УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Українську спортсменку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту

26 липня 2021, 19:41

Згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування, Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях.

false
Українська спортсменка Юлія Єлістратова / olympicua

На Олімпіаді-2020 у Токіо за день до старту змагань відсторонили українську спортсменку - триатлоністку Юлію Єлістратову.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, офіційно причини поки не розголошують.

Повідомляється, що згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA), Єлістратова тимчасово відсторонена від участі в змаганнях.

"Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в іграх ХХХІ Олімпіади в Токіо. Згідно певних процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться в повідомленні.

Як пише ita.sport, Українська тріатлоністка не виступить на Олімпіаді-2020 через допінг. Спортсменка здала позитивний тест під час змагань в Україні.

Реклама

Зразок був зібраний організацією World Triathlon під час змагального антидопінгового контролю 5 червня 2021 року в рамках Кубка Європи з триатлону в Дніпрі, де Єлістратова посіла перше місце.

Міжнародний союз триатлону був проінформований про позитивний тест 24 липня, за три дні до старту змагань з триатлону в Токіо.

Відзначається, що спортсменка має право вимагати проведення аналізу проби B і оскаржити рішення про тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

Варто відзначити, що перед самою Олімпіадою на чотири роки дискваліфікували українського гімнаста олімпійського чемпіона Олега Верняєва через допінг.

Арбітраж Комітету з етики в гімнастиці (GEF) вирішив, що концентрація мельдонію, виявлена в його організмі, достатня для дискваліфікації на чотири роки, повідомив Верняєв.

читайте також"Хочу пожити без шаблі": Харлан взяла паузу в кар'єрі після провалу на Олімпіаді в Токіо

Термін дискваліфікації відраховується з листопада 2020 року.

Як раніше повідомляв Главред, Дар'я Білодід завоювала першу в історії України нагороду в жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки і збірної України на Іграх в Токіо. Після завоювання "бронзи" українська спортсменка не стримала емоцій і розплакалася.

Токио Олімпіада-2020
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачкаПомічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка На Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у садуНа Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у саду Ціни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартістьЦіни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартість Любовний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: флірт, романтика і любовні авантюриЛюбовний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: флірт, романтика і любовні авантюри Мир в обмін на територіїМир в обмін на території

Останні новини

18:48

Названо жирні продукти, які знижують рівень поганого холестерину

18:30

Магнітні бурі наприкінці липня 2021: що робити, коли здавить голову Відео

18:12

Водіям київських маршруток заборонили слухати музику і курити в салоні Відео

17:59

П'ять симптомів здоров'я, які ніколи не слід ігнорувати Відео

17:52

У Зеленського назвали реальну причину виключення Green Grey з концерту до Дня Незалежності Відео

Реклама
17:33

У Києві з'явилося небезпечне морозиво з отруйною речовиною: де його продають Відео

17:21

Абсолютно гола Mamarika засвітила тату на інтимному місці в гарячій фотосессії

17:04

Щеплення не допомогло: у Запоріжжі від небезпечної хвороби померла жінка Відео

16:39

"Підриває безпеку України": у Європарламенті розкритикували угоду щодо Північного потоку-2 Відео

16:24

Веслування по ескалатору і серфінг на автомийці: відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри Відео

16:23

У Києві пройшла хресна хода УПЦ МП з нагоди 1033-річчя Хрещення Русі-України Відео

16:11

Група Green Grey влаштувала мовний скандал через День Незалежності України

16:07

Хрусткі і смачні деруни: найпростіший рецепт приготування

16:04

У Дніпрі жінці по "Новій пошті" замість iPhone продали цеглу Відео

15:57

Прожили кілька років у лікарні: діти з пересадженими нирками нарешті поїхали з Охматдиту додому Відео

15:35

"Чому б колезі не почитати": Мендель відправила свою книжку речнику Путіна Відео

15:07

Як Росія сама себе загнала в пастку в Україні Погляд

14:50

Харків'янка стала "зіркою" Мережі, напаскудивши в під'їзді

14:48

41% українців вважають, що вони з росіянами "один народ" - опитування Відео

14:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

Реклама
14:19

Знесення "хрущовок" в Україні: що потрібно знати і кого це зачепить Відео

14:18

Юля Зайка зізналась, чи справжній у неї шлюб з Юсипчуком, і як вони його готували

14:07

"Тарифи будуть в євро": у Мінінфраструктури розповіли, почім буде проїзд по платних дорогах Відео

13:50

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Відео

13:38

У моду на осінь-зиму 2021 2022 входять дуже широкі джинси і лижний стиль з присмаком гламуру Відео

13:37

"Яка попоманія": Настя Каменських топлес у басейні викликала фурор

13:27

"Ви бачили котра година?": у Києві поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук

13:17

"Погасли софіти, завіса закрита": знаменита танцівниця назавжди попрощалася з шоу Танці з зірками

13:14

Скнилівська трагедія: як 19 років живуть осиротілі діти і вбиті горем батьки Відео

12:46

"Велике будівництво" перетворить залізничну станцію "Святошин" на сучасний транспортний хаб

12:30

"Походіть в берцях - поговоримо": офіцер заступився перед радикалами за бійця-гея, поцілував хлопця Відео

12:24

Дар'я Білодід повернулася в Україну: як зустрічали бронзову призерку Олімпіади

12:20

Попереджувальні ознаки розсіяного склерозу: 10 ранніх ознак Відео

12:12

Коли День Хрещення Русі 2021: дата і історія свята

12:07

"Дитина під ключ" за $60 тисяч: на Харківщині викрили схему продажу немовлят за кордон

11:54

Pink зажадала покарати за сексизм і приниження жінок європейську Федерацію гандболу

11:29

"Вибачте, я більше не буду": блогер зі сльозами вибачився за розбиту пляшку віскі за $7,5 тис. Відео

11:27

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія Відео

11:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

11:18

У Міносвіти назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед вступників у 2021 році Відео

Реклама
11:06

На Одещині жінка прогуляла з подругою гроші по кредиту і віддала сина-малюка в соцслужбу Відео

10:34

Рекордна спека і зливи: синоптик уточнив прогноз погоди в Україні до кінця липня

10:16

"Запломбували": на Луганщині ями на дорозі засипали зліпками щелеп

09:36

"Повинні готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила невтішний прогноз щодо Донбасу Відео

09:30

На Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у саду Відео

09:02

Зародок фіскальної реформи з дефектами: чим для України небезпечний скандальний законопроект 5600

08:35

Урізання субсидій: екс-міністр пояснив, чому пенсіонерам доведеться платити на 700 гривень більше Відео

08:17

COVID в Україні рвонув уперед: кількість жертв зросла в 13 разів порівняно зі статистикою днем раніше

07:46

В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - Голубовська Відео

06:59

"Торгувала" дипломами за $1,5 тис.: у Києві на хабарах погоріла радниця ректора

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти