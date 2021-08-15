Помер Герд Мюллер - легенда світового футболу

Герд Мюллер / Reuters

У неділю, 15 серпня нинішнього року, в ранкові години у віці 75 років помер Герд Мюллер - легендарний форвард мюнхенської Баварії та збірної Федеративної Республіки Німеччина. Про це повідомляється на сторінці мюнхенського клубу в Twitter.

З "Баварією" Мюллер виграв всі основні трофеї європейського футболу ‒ в 1960-х і 1970-х роках. Причому забивав неймовірну кількість голів. Зі збірною ФРН Мюллер виграв чемпіонати світу та Європи з футболу.

Однак після завершення спортивної кар'єри в США в 1982 році Мюллер впав у депресію і пристрастився до алкоголю. І регулярно впадати в запої. Колишні його партнери по Баварії умовили його пройти реабілітаційне лікування і дали роботу тренера аматорської команди Баварії.

В останні роки життя Мюллер страждав від хвороби Альцгеймера, а 2015-го перебував на постійному проживанні в будинку престарілих.

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Нагадаємо, раніше, в листопаді минулого року, помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.

Про його смерть стало відомо 25 листопада. Інформацію підтвердив його адвокат, а першими про те, що трапилося повідомили журналісти аргентинського Clarin.

Адвокат Марадони заявив, що футболіст помер від серцевого нападу. Він переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані 25 листопада.

Розтин продемонстрував, що Марадона помер через через гостру серцеву недостатність, яка викликала набряк легенів.