Усик проти Джошуа: українець вибрав для бою патріотичні рукавички та зробив селфі з суперником

Усик вибрав рукавички для бою з Джошуа / скріншот

У ніч з 24 на 25 вересня відбудеться бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа. На кону стоятимуть всі чемпіонські титули британця - WBA Super, WBO, IBF, IBO.

Українець та його британський суперник вибрали боксерські рукавички, в яких проведуть чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі.

Зокрема, Усик привіз для головного бою у своїй кар'єрі рукавички з назвою України англійською мовою.

Боксерські рукавички Усика / скріншот

До слова, Усик і Джошуа зробили спільне селфі. Український та британський боксери зіткнулися в одному з приміщень арени, де 25 вересня відбудеться бій.

Побачивши свого опонента, Усик дістав смартфон і почав робити спільне селфі. Британець не став відмовляти кримчанину, попозувавши разом з ним на камеру.

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Усик і Джошуа зробили селфі / Фото twitter.com/MichaelBensonn

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хотспур. Початок бою орієнтовно о 23:50 за київським часом.

В Україні поєдинок за звання чемпіона світу в суперважкій вазі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Щоби подивитися бій, за трансляцію необхідно буде заплатити окремо.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

Як повідомляв Главред, в переддень головного бою всього свого життя проти Ентоні Джошуа Олександр Усик спробував сили в шоу-бізнесі - український суперважкоатлет знявся в кліпі скандального кримського дуету ANNA MARIA.