Усик розплакався, коли його оголосили чемпіоном (відео)

Боксер не зміг стримати сліз.
Олександр Усик розплакався, коли його оголосили переможцем бою з Ентоні Джошуа. Коли суддя підняв його руку, український боксер не зміг стримати сліз.
На стадіоні "Тоттенхем" в Лондоні сьогодні відбувся бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа. На кону стояли пояси за версіями:
- Всесвітньої боксерської організації (WBO),
- Всесвітньої боксерської асоціації (WBA),
- Міжнародної федерації боксу (IBF),
- Міжнародної боксерської організації (IBO).
Бій тривав всі 12 раундів, і до останнього було не зрозуміло, хто переміг. Але в підсумку за рішенням суддів перемогу отримав Олександр Усик.
Автор: Тарас Сидоржевський