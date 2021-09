Усик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у Джошуа

Українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) у неділю, 26 вересня, провів головний для себе бій у кар'єрі.

Кримчанин у Лондоні спробував відібрати титули британця Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

На кону стояли пояси за версіями:

Всесвітньої боксерської організації (WBO),

Всесвітньої боксерської асоціації (WBA),

Міжнародної федерації боксу (IBF),

Міжнародної боксерської організації (IBO).

Поєдинок приймав стадіон Тоттенхем Хотспур, на якому могли бути присутніми до 60 тисяч глядачів.

Реклама

У всіх 12 раундах український боксер домінував і таким чином сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа.

Українець відібрав у нього пояси WBA, IBF, WBO і IBO.

Усик вийшов на ринг під традиційну пісню Браття Василя Жадана, а Джошуа влаштував справжнє шоу з феєрверком і салютом. Його вихід супроводжував хіт Роберта Теппера No easy way out.

Як пройшов бій Усика і Джошуа

Джошуа не поспішав йти в атаку і розраховував на свій потужний удар. У шостому раунді британець точно потрапив і змусив Усика понервувати.

Ближче до кінця бою стало помітно, що Усик і Джошуа втомилися.

При цьому в 12 раунді Усик ледь не відправив Джошуа в нокаут.

Усик не зміг перемогти достроково, натомість здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Тепер, титули, які раніше належали Володимиру Кличку, повертаються в Україну.

Бій Усик-Джошуа відвідали багато українських знаменитостей.

На трибуні були помічені друг і кум Усика Василь Ломаченко, колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, футболісти Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва та Володимир і Віталій Кличко.