Успіх на Олімпіаді-2020: сестри Кіченок прорвалися до чвертьфіналу парного розряду

Сестри Кіченок вийшли в 1/4 ОІ-2020 / Reuters

В ході Олімпіади-2020 у японському Токіо українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного розряду.

Українські тенісистки продовжать виступи в парному розряді Олімпіади в Токіо.

В 1/8 фіналу парного розряду Надя і Люда обіграли Сару Еррані і Жасмин Паоліні з Італії.

Надія Кіченок / Людмила Кіченок-Сара Еррані / Жасмин Паоліні– 7:6(4), 6:2

Відзначимо, що в 1/4 фіналу Українки битимуться з парою Вероніка Кудерметова/Олена Весніна (ОКР).

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Водночас перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула другу перемогу в одиночному розряді на Олімпіаді в Токіо.

У поєдинку другого кола українка обіграла Айлу Томлянович з Австралії (№51 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) – 4:6, 6:3, 6:4

У наступному раунді Світоліна битиметься з Марією Саккарі з Греції (№19 WTA).

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Нагадаємо, раніше Дар'я Білодід завоювала першу в історії України нагороду в жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки і збірної України на Іграх в Токіо. Додамо, що після завоювання "бронзи" українська спортсменка не стримала емоцій і розплакалася.

Пізніше стало відомо про те, що найближчим часом дівчина не братиме участі в змаганнях.