УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Успіх на Олімпіаді-2020: сестри Кіченок прорвалися до чвертьфіналу парного розряду

26 липня 2021, 14:29

Українські тенісистки обіграли в 1/8 фіналу Сару Еррані і Жасмин Паоліні з Італії.

Кіченок
Сестри Кіченок вийшли в 1/4 ОІ-2020 / Reuters

В ході Олімпіади-2020 у японському Токіо українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного розряду.

Українські тенісистки продовжать виступи в парному розряді Олімпіади в Токіо.

В 1/8 фіналу парного розряду Надя і Люда обіграли Сару Еррані і Жасмин Паоліні з Італії.

Надія Кіченок / Людмила Кіченок-Сара Еррані / Жасмин Паоліні– 7:6(4), 6:2

Відзначимо, що в 1/4 фіналу Українки битимуться з парою Вероніка Кудерметова/Олена Весніна (ОКР).

Реклама

Водночас перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) здобула другу перемогу в одиночному розряді на Олімпіаді в Токіо.

У поєдинку другого кола українка обіграла Айлу Томлянович з Австралії (№51 WTA).

Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Австралія) – 4:6, 6:3, 6:4

У наступному раунді Світоліна битиметься з Марією Саккарі з Греції (№19 WTA).

читайте такожДруга "бронза" України на Олімпіаді в Токіо: медаль отримав фехтувальник Рейзлін

Нагадаємо, раніше Дар'я Білодід завоювала першу в історії України нагороду в жіночому дзюдо, це також дебютна олімпійська медаль для самої атлетки і збірної України на Іграх в Токіо. Додамо, що після завоювання "бронзи" українська спортсменка не стримала емоцій і розплакалася.

Пізніше стало відомо про те, що найближчим часом дівчина не братиме участі в змаганнях.

Олімпіада-2020 новини спорту Новини тенісу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачкаПомічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка На Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у садуНа Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у саду Ціни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартістьЦіни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартість Любовний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: флірт, романтика і любовні авантюриЛюбовний гороскоп на тиждень 26 липня - 1 серпня: флірт, романтика і любовні авантюри Мир в обмін на територіїМир в обмін на території

Останні новини

18:48

Названо жирні продукти, які знижують рівень поганого холестерину

18:30

Магнітні бурі наприкінці липня 2021: що робити, коли здавить голову Відео

18:12

Водіям київських маршруток заборонили слухати музику і курити в салоні Відео

17:59

П'ять симптомів здоров'я, які ніколи не слід ігнорувати Відео

17:52

У Зеленського назвали реальну причину виключення Green Grey з концерту до Дня Незалежності Відео

Реклама
17:33

У Києві з'явилося небезпечне морозиво з отруйною речовиною: де його продають Відео

17:21

Абсолютно гола Mamarika засвітила тату на інтимному місці в гарячій фотосессії

17:04

Щеплення не допомогло: у Запоріжжі від небезпечної хвороби померла жінка Відео

16:39

"Підриває безпеку України": у Європарламенті розкритикували угоду щодо Північного потоку-2 Відео

16:24

Веслування по ескалатору і серфінг на автомийці: відомий пранкер зняв пародію на Олімпійські ігри Відео

16:23

У Києві пройшла хресна хода УПЦ МП з нагоди 1033-річчя Хрещення Русі-України Відео

16:11

Група Green Grey влаштувала мовний скандал через День Незалежності України

16:07

Хрусткі і смачні деруни: найпростіший рецепт приготування

16:04

У Дніпрі жінці по "Новій пошті" замість iPhone продали цеглу Відео

15:57

Прожили кілька років у лікарні: діти з пересадженими нирками нарешті поїхали з Охматдиту додому Відео

15:35

"Чому б колезі не почитати": Мендель відправила свою книжку речнику Путіна Відео

15:07

Як Росія сама себе загнала в пастку в Україні Погляд

14:50

Харків'янка стала "зіркою" Мережі, напаскудивши в під'їзді

14:48

41% українців вважають, що вони з росіянами "один народ" - опитування Відео

14:45

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: які завдання доведеться вирішувати цього місяця

Реклама
14:19

Знесення "хрущовок" в Україні: що потрібно знати і кого це зачепить Відео

14:18

Юля Зайка зізналась, чи справжній у неї шлюб з Юсипчуком, і як вони його готували

14:07

"Тарифи будуть в євро": у Мінінфраструктури розповіли, почім буде проїзд по платних дорогах Відео

13:50

Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать Відео

13:38

У моду на осінь-зиму 2021 2022 входять дуже широкі джинси і лижний стиль з присмаком гламуру Відео

13:37

"Яка попоманія": Настя Каменських топлес у басейні викликала фурор

13:27

"Ви бачили котра година?": у Києві поліція відмовилася допомогти дівчині, у якої вкрали ноутбук

13:17

"Погасли софіти, завіса закрита": знаменита танцівниця назавжди попрощалася з шоу Танці з зірками

13:14

Скнилівська трагедія: як 19 років живуть осиротілі діти і вбиті горем батьки Відео

12:46

"Велике будівництво" перетворить залізничну станцію "Святошин" на сучасний транспортний хаб

12:30

"Походіть в берцях - поговоримо": офіцер заступився перед радикалами за бійця-гея, поцілував хлопця Відео

12:24

Дар'я Білодід повернулася в Україну: як зустрічали бронзову призерку Олімпіади

12:20

Попереджувальні ознаки розсіяного склерозу: 10 ранніх ознак Відео

12:12

Коли День Хрещення Русі 2021: дата і історія свята

12:07

"Дитина під ключ" за $60 тисяч: на Харківщині викрили схему продажу немовлят за кордон

11:54

Pink зажадала покарати за сексизм і приниження жінок європейську Федерацію гандболу

11:29

"Вибачте, я більше не буду": блогер зі сльозами вибачився за розбиту пляшку віскі за $7,5 тис. Відео

11:27

Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків Зодіаку: роман з сусідом, підвищення по роботі або депресія Відео

11:20

Гороскоп на серпень 2021 для Тельця: що допоможе представникам знака уникнути руйнування долі

11:18

У Міносвіти назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед вступників у 2021 році Відео

Реклама
11:06

На Одещині жінка прогуляла з подругою гроші по кредиту і віддала сина-малюка в соцслужбу Відео

10:34

Рекордна спека і зливи: синоптик уточнив прогноз погоди в Україні до кінця липня

10:16

"Запломбували": на Луганщині ями на дорозі засипали зліпками щелеп

09:36

"Повинні готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила невтішний прогноз щодо Донбасу Відео

09:30

На Полтавщині чоловік убив та зґвалтував молоду дружину, тіло кинув у саду Відео

09:02

Зародок фіскальної реформи з дефектами: чим для України небезпечний скандальний законопроект 5600

08:35

Урізання субсидій: екс-міністр пояснив, чому пенсіонерам доведеться платити на 700 гривень більше Відео

08:17

COVID в Україні рвонув уперед: кількість жертв зросла в 13 разів порівняно зі статистикою днем раніше

07:46

В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації від COVID - Голубовська Відео

06:59

"Торгувала" дипломами за $1,5 тис.: у Києві на хабарах погоріла радниця ректора

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти