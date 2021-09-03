Уже 5-те золото в Токіо: українець Максим Кріпак став 10-кратним чемпіоном Паралімпіади

Плавець Максим кріпак став 15-разовим призером Паралімпійських ігор / фото: скріншот

На Паралімпійських іграх у Токіо збірна України поповнила свою скарбничку нагород ще одним "золотом". На вищий щабель п'єдесталу пошани піднявся наш плавець Максим Крипак, який завоював свою п'яту медаль вищої проби змагань в Токіо.

У запливі на 200 метрів "комплексом" 26-річний спортсмен з Харкова встановив паралімпійський рекорд, випередивши на фініші італійця Стефано Раймонді і Баса Таккена з Нідерландів. Це вже п'яте "золото" спортсмена в Токіо-2020, повідомляє Главред.

Тепер Максим Крипак найтитулованіший український спортсмен на Паралімпіадах (плюс три "срібла" Ріо-2016, а також "срібло" і "бронза" Токіо-2020).

Крім того, український спортсмен займає першу сходинку в особистому заліку за кількістю медалей на Паралімпіаді в Токіо, маючи в своєму активі 9 нагород.

Максим Крипак завоював 7 медалей / фото: скріншот

Паралімпійські ігри - 2020 в Токіо: які наші успіхи

Тільки за сьогодні наші спортсмени завоювали 6 медалей. Плавець Андрій Трусов став чемпіоном на дистанції 100 метрів на спині, а Марина Литовченко стала паралімпійською чемпіонкою з настільного тенісу. "Срібло" зі стрільби з пневматичної гвинтівки завоював Андрій Дорошенко. Ірина Щетник принесла "бронзу" зі стрільби з пневматичної гвинтівки з 10 метрів, а Віктор Дідух став срібним призером з настільного тенісу. Також легкоатлет Ігор Цвєтов став другим у бігу на дистанції 100 метрів. У загальному медальному заліку Україна посідає 5-е місце, маючи в своєму активі 93 медалі.

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