У Бухаресті українські фанати намовили австрійців заспівати матюкливий хіт про Путіна

Австрійські вболівальники / Reuters

У столиці Румунії, Бухаресті, напередодні доленосного поєдинку третього туру Євро-2020 між збірними України та Австрії вболівальники обох команд об'єдналися і весело провели дозвілля. На одній з вулиць Бухареста об'єднані групи фанатів заспівала широко відому матірну кричалку про президента РФ. Відео було опубліковано в Instagram.

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Нагадаємо, збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2: 1).

Під час другого матчу українські вболівальники виконали відомий хіт "Путін – ху*ло" і все це потрапило в ефір російських телеканалів.

У Росії негайно обурилися і сказали, що керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) нібито зобов'язане жорстко відреагувати на матірну кричалку українських фанів.

На думку росіян, на Євро-2020 під час матчу Україна-Північна Македонія сталася нібито "добре спланована провокація" проти російської держави.