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В Івано-Франківську помер легендарний футболіст київського Динамо

23 червня 2021, 14:13

Легендарний український футболіст Ярослав Думанський, який свого часу виступав і за Карпати (Львів), і за Динамо (Київ), помер на 62 році життя.

Думанський
Ярослав Думанський / Главком

В Івано-Франківську помер легендарний український футболіст Ярослав Думанський. Про це повідомляється на офіційному сайті футбольного клубу Динамо.

Ярослав Думанський народився 4 серпня 1959 року в місті Станіславові (нині Івано-Франківськ). З 13 років він почав займатися футболом і в 1976 році провів свій перший матч у Першій лізі першості СРСР з футболу.

В юності Думанський грав за команду Івано-Франківська, потім його запросили до львівської команди "Карпати". Там він грав у першій і вищій лізі з 1977 по 1981 рік. У 1979 році став переможцем першої ліги у складі "Карпат".

У 1981 році перейшов до київського "Динамо" і в тому ж році став чемпіоном СРСР. У 1982 році - володарем Кубка СРСР і срібним призером чемпіонату країни.

У 1985 році зіграв один матч у вищій лізі за московське "Динамо". У 1986 році грав за харківський "Металіст". З 1987 по 1990-за Івано-Франківську команду "Прикарпаття". Після завершення спортивної кар'єри став тренером у футбольній школі. Є інформація, що в останні роки Думанський підробляв таксистом.

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читайте такожПомер відомий екс-футболіст і зірка донецького Шахтаря

Нагадаємо, раніше в Україні у віці 83 років помер колишній головний тренер донецького Шахтаря і олімпійської збірної СРСР з футболу Володимир Сальков.

Більшу частину кар'єри гравця Сальков провів у донецькому клубі, з яким у 1961 і 1962 роках ставав володарем Кубка СРСР.

новини Динамо Київ
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