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У Мінспорту пояснили, чому на Олімпіаду замість тренерів поїхали чиновники

12 серпня 2021, 12:49

У Токіо полетіло 47 українських легкоатлетів, яких супроводжували 30 тренерів.

Олімпійські ігри
У Токіо завершилися Олімпійські ігри / Reuters

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував скандал через звинувачення в тому, що на Олімпіаду в Токіо не взяли тренерів багатьох українських спортсменів.

Особисті тренери супроводжували тільки тих українських спортсменів, які перебували в першій десятці світового рейтингу в своїх дисциплінах. Тренери спортсменів, у яких не було такого рейтингу, не потрапили в делегацію, сказав він на прес-конференції, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

За його словами, цей порядок визначає федерація, яка подає в НОК списки і потім тренери їдуть на Олімпійські ігри допомагати спортсменам.

Міністр молоді та спорту уточнив, що всього в Токіо полетіло 47 українських легкоатлетів, яких супроводжували 30 тренерів. Пояснив він і кількість представників делегації від Міністерства та Національного олімпійського комітету.

"До 15 осіб було на делегацію в практично 300 осіб, практичний, там 270 або 280 було спортсменів і тренерів... 15 людей були в делегації, які працювали для того, щоб спортсмени не отримали жодної проблеми в підготовці до виступу на Олімпійських іграх...це небагато", - розповів Гутцайт.

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Нагадаємо, раніше українська спортсменка Марина Килипко під час Олімпійських ігор у Токіо зі сльозами на очах розкритикувала керівництво Федерації легкої атлетики та Національного олімпійського комітету України за те, що до Японії її відправили без тренера.

Учасниця змагань зі стрибків з жердиною розповіла, що після скандалу з НОК з нею не зв'язувалися.

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