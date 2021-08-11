У НОК України відповіли на критику легкоатлетки Магучіх після обіймів з росіянкою

Ярослава Магучих / Reuters

У Національному олімпійському комітеті України вважають необґрунтованою жорстку критику, яка навалилася в країні на легкоатлетку Ярославу Магучіх після її обіймів на Олімпіаді з російською спортсменкою Марією Лісіцкене. Про це в коментарі порталі "Страна" заявив Ігор Лисов, віцепрезидент НОК України.

"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке діється в політиці", - повідомив чиновник.

Думку Лисова поділяє і дворазова призерка Токійської Олімпіади в веслуванні на каное Людмила Лузан.

"У неї [Магучих ‒ Главред] не було ніяких поганих намірів. Вона була щаслива, що вона в трійці призерів і з поваги до своєї конкурентки вони обнялися і зробили фото. Я не бачу в цьому нічого поганого. Я впевнена, що Магучих патріот нашої країни", ‒ повідомила Лузан.

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Нагадаємо, раніше Магучіх тепло вітала російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських Іграх в Токіо.

Магучіх і Ласіцкене обіймалися після закінчення змагань, а також разом позували для фотографів.

Як відомо, Ярослава Магучіх зайнята третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат 2,00 метра.

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьбі та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучих, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

"З приводу цькування дитини. Їй 19 років - я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає", - підкреслив він.