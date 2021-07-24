У РФ істерять після "повернення" Криму Україні на сайті Олімпіади

На сайт Олімпіади виправили карту з Кримом / скріншот

Після того, як в Японії виправили помилку на карті сайту літніх Олімпійських ігор, де український півострів Крим був "відділений" від материкової України, в РФ різко відрагували.

Як заявили в посольстві РФ в Японії, Крим "є невід'ємною частиною Російської Федерації, питання про його приналежність остаточно і безповоротно закрите", йдеться в повідомленні на сторінці посольства в Facebook.

"У зв'язку з опублікованням на сайті Олімпіади-2020 карти, де міститься некоректне зображення територіальної приналежності російського півострова Крим, хотіли б нагадати, що Крим повернувся до складу Російської Федерації в результаті вільного волевиявлення його жителів на референдумі, проведеному в повній відповідності з міжнародними стандартами", - йдеться в повідомленні.

У посольстві РФ додали, що сподіваються, що МОК і оргкомітет Токійської Олімпіади внесуть в карту відповідні виправлення, "приводять зображення Криму у відповідність з очевидною правовою і об'єктивною реальністю".

Звернемо увагу, що на заяву посольств РФ в Японії відповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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"Так, так - "вільне волевиявлення" під дулом автоматів російських військ. Крим є тимчасово окупованою РФ територією України. Така ж очевидність, як і те, що південна група Курильських островів - Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї - є територією Японії", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, офіційний сайт Олімпійських ігор - 2020 в Токіо, який раніше відрізав від нашої держави окупований РФ Крим, повернув його на місце – тепер на ресурсі правильна карта України.

Раніше на офіційному сайті змагань на карті світу між материковою територією України і Кримом була така ж лінія, якою позначені кордони між різними державами. Це викликало неабияке обурення в мережі.