У Ризі з авто з номерами РФ застрелили українського футбольного агента

У Латвії вбили українського футбольного агента

У столиці Латвії Ризі в середу, 14 квітня, застрелили українського футбольного агента Романа Беззубова, пише місцеве видання jauns.lv.

Вбивство сталося, коли Беззубов перебував за кермом свого Volkswagen. Він пригальмував, щоб поступитися дорогою, коли перед ним зупинився чорний BMW X5. З BMW відкрили стрілянину, в результаті якої агент був смертельно поранений.

За даними ЗМІ, Беззубов встиг протаранити BMW, після чого його авто виїхало за межі дороги і пробило огорожу. На кузові авто залишилися сліди від куль.

Також повідомляється, що під час нападу на BMW були російські номери, але не виключено, що злочинці могли навмисне замінити їх. До вбивства були причетні як мінімум дві особи.

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Що відомо про Романа Беззубова:

41-річний Беззубов був агентом українського чемпіона світу U-20 Миколи Мусолітіна, який виступає за польську Лехію, а також голкіпера Андрія Кожухаря, що грав за Чорноморець і латвійську Вальміеру. Раніше Беззубов був футболістом і виступав у Латвії.

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