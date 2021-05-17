У Росії діти влаштували масову драку на турнірі з хокею

Бійку довелося рознімати не тільки арбітрам, а й батькам.
У Росії турнір з хокею серед школярів завершився масовою бійкою після фінального матчу.
За хвилину до кінця зустрічі між командами Айсберг з Гарячого Ключа і Олімп з Самари сталося порушення правил з боку самарських хокеїстів.
Суперники не витримали, кинули ключки і вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Поки судді намагалися розняти дітей, Олімп виїхав на лід повним складом і почалося масове побоїще. Бійку довелося рознімати не тільки арбітрам, а й батькам.
"Такий хокей нам не потрібен. Ви подивіться, що відбувається. У повному складі висипають на лід хокеїсти Олімпу. Так, ось так фінал. Батьки поспішають на лід", - цитує коментатора зустрічі.
У підсумку матч був зупинений за 1 хвилину і 16 секунд до кінця третього періоду за рахунку 6:3 на користь Айсберга, і перемога була присуджена клубу з Гарячого Ключа.
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Як раніше повідомляв Главред:
- В одній зі шкіл Кривого Рогу школярки на камери жорстоко і з матюками побили свою однолітку.
- На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить образи.
- Коли ж спробувала відповісти, то її повалили на землю і побили.