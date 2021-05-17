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У Росії діти влаштували масову драку на турнірі з хокею

17 травня 2021, 21:48

Бійку довелося рознімати не тільки арбітрам, а й батькам.

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Діти в Росії влаштували бійку / скріншот

У Росії турнір з хокею серед школярів завершився масовою бійкою після фінального матчу.

За хвилину до кінця зустрічі між командами Айсберг з Гарячого Ключа і Олімп з Самари сталося порушення правил з боку самарських хокеїстів.

Суперники не витримали, кинули ключки і вирішили з'ясувати стосунки за допомогою кулаків. Поки судді намагалися розняти дітей, Олімп виїхав на лід повним складом і почалося масове побоїще. Бійку довелося рознімати не тільки арбітрам, а й батькам.

"Такий хокей нам не потрібен. Ви подивіться, що відбувається. У повному складі висипають на лід хокеїсти Олімпу. Так, ось так фінал. Батьки поспішають на лід", - цитує коментатора зустрічі.

У підсумку матч був зупинений за 1 хвилину і 16 секунд до кінця третього періоду за рахунку 6:3 на користь Айсберга, і перемога була присуджена клубу з Гарячого Ключа.

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Як раніше повідомляв Главред:

  • В одній зі шкіл Кривого Рогу школярки на камери жорстоко і з матюками побили свою однолітку.
  • На кадрах можна бачити, що школярка стоїть перед своїми кривдницями на колінах і терпить образи.
  • Коли ж спробувала відповісти, то її повалили на землю і побили.

хокей масова бійка Росія
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