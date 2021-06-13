У Росії оголосили про "змову" проти збірної на матчі з Бельгією і покликали на допомогу ФСБ

Збірна Росії розгромно програла команді Бельгії у Санкт-Петербурзі з рахунком 3:0 / @UEFA

Збірна Росії з футболу не могла так "продути" національній команді Бельгії на матчі Євро-2020. Тому, швидше за все, гравців або чимось "напоїли", "опромінили", або ж їм, мовляв, "щось підмішали в їжу". Щоб уникнути подібних інцидентів, в команді повинні з'явитися співробітники ФСБ. Про це заявив глава партії Комуністи Росії Сергій Малинкович.

У коментарі sport24.ru він розповів про те, що гравці російської збірної підвели свою країну, розгромно програвши Бельгії в День Росії. На його думку, поразка може бути обумовлена факторами, які не пов'язані зі спортом.

"Збірну Росії напередодні матчу з Бельгією могли чимось напоїти, облучити, підмішати щось в їжу. Ми не знаємо, в якому стані вони виходили на поле. Тренер адже не ідіот, він не хоче втрачати своє місце. І, я впевнений, з ним напевно була проведена бесіда на найвищому рівні. Але так продути...", - вважає Малинкович.читайте такожЗбірна України під прапором Росії: на Євро-2020 стався скандал на польському ТБ

Російський політик вважає, що з метою уникнення подібних прецедентів треба, як у Радянському Союзі, щоб з командою їздили співробітники ФСБ, або навіть перебували в складі команди.

"На мій погляд, треба відновити радянську традицію - на кожен матч з командою повинні їздити п'ять співробітників ФСБ. Найкраще, щоб чекісти були впроваджені до складу команди, і ніхто не знав, хто він насправді. Коротше, в збірній повинна бути людина, відповідальна за морально-політичну обстановку", - підкреслив Сергій Малинкович.

Поразка Росії від Бельгії

Збірна Росії з футболу в стартовому матчі Євро-2020 зазнала розгромної поразки від національної команди Бельгії з рахунком 0:3. Абсолютно впевнену перемогу бельгійцям забезпечив дубль форварда Інтера Ромелу Лукаку і гол захисника дортмундської Боруссії Тома Меньє.

Примітно, що російська збірна програла 12 червня – в День Росії, причому граючи вдома у Санкт-Петербурзі на стадіоні Газпром-Арена. Номінально господарями поля значилася збірна Бельгії.