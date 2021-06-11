"У Росії Слава героям - це не фашизм?" В Україні піддали критиці росіян через донос до УЄФА

Після скарги Росії УЄФА заборонила Україні грати на Євро-2020 з гаслом "Героям слава" на футболках / facebook.com/andriy.pavelko

У Росії широко використовується гасло "Слава героям", у той час коли схоже словосполучення на формі збірної України з футболу російська влада вважає "фашизмом" і навіть поскаржилася на українську екіпіровку додо УЄФА. Про це заявив український журналіст, представник Донецька від переселенців у ТКГ щодо Донбасу Денис Казанський.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він пише, що скарга Росії до УЄФА на гасло "Героям слава" фактично є проявом подвійних стандартів з боку Москви – росіяни використовують схоже гасло у своїй країні.

"УЄФА за доносом росіян зобов'язала Україну прибрати з форми збірної девіз "Героям слава". Росіяни через це словосполучення дуже істерять, називають його фашистським. Але якщо це фашизм, то тоді як пояснити все це? Або коли у Росії "слава героям" - то це не фашизм, а коли в Україні - то фашизм?"- поставив питання Казанський.Читати також

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У коментарях до його посту можна побачити різні точки зору у відповідь на таку заяву.

Користувачі висміюють позицію Росії, звинувачують у корупції УЄФА, нагадують про співпрацю організації з Газпромом, пропонують росіянам написати на своїй формі "ми окупанти", кажуть про подвійні стандарти з російського боку і навіть стверджують, що порівняння Казанського не є коректним.

Форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

В Україні 6 червня презентували нову форму української збірної з футболу з картою країни з окупованим росіянами Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава". У новій екіпіровці українці повинні зіграти на Євро-2020.

Росія негативно відреагувала на рішення України щодо нової форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев сказав, що УЄФА може заборонити Україні виступати в такій амуніції на Євро.

Що цікаво, один з матчів чемпіонату Європи з футболу, який пройде з 11 червня по 11 липня, відбудеться і у Санкт-Петербурзі. Якщо Україна опиниться у чвертьфіналі, то українська збірна вийде на поле у Росії у футболках з Кримом і гаслом Слава Україні.

7 червня в УЄФА заявили, що Україна не порушила жодних вимог організації, а екіпірування збірної вже затверджене.

Однак після скарги росіян у Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняли рішення про те, що українці повинні прибрати гасло "Героям слава" зі своїх футболок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що збірна Росії може й зовсім відмовитися від участі у Євро-2020 через футбольну екіпіровку України з Кримом і "Слава Україні – Героям слава".